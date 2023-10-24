道瓊斯工業平均指數收跌190點，跌幅0.58%，報32936點。標普500指數收跌7點，跌幅0.17%，報4217點。納斯達克綜合指數收漲34點，或0.27%，報13018點。

雪佛龍跌3.69%，報160.68美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累40點，而美國運通升2.13%，報144.59元，貢獻道指19點。

科技股方面，蘋果收市報173元，升0.06%，谷歌母公司Alphabet收市報136.5元，升0.66%，亞馬遜收市報126.56元，升1.11%，Facebook收市報314.01元，升1.73%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.13%，報433點。德國DAX指數收漲0.02%，報14800點；法國CAC 40指數漲0.51%，報6850點；英國富時100指數收跌0.37%，報7374點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.93%，報6145點。

美國2年期債息曾跌最多0.63%，低見5.041厘，是10月13日5.0114厘後最低。收市報5.0474厘，是10月11日後收市新低，當日報4.9821厘。連跌3日，累計跌0.1751厘，對上一次連跌3日是8月30日。

美國10年期債息曾跌最多1.76%，低見4.827厘，是10月18日4.809厘後最低。收市報4.8502厘，是10月17日後收市新低，當日報4.8341厘。連跌2日，累計跌0.1397厘，對上一次連跌2日是10月11日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至24.625基點，是10月19日30.982基點後最闊。收市報20.361基點，是10月18日後收市最闊，當日報30.981基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至64.14基點，是10月18日70.208基點後最闊。收市報61.765基點，是10月17日後收市最闊，當日報68.827基點。連續兩日擴闊，累計12.069基點，對上一次連續2日是10月11日。

道指曾跌最多0.71%，是10月20日後最大跌幅，當日跌幅為0.89%。低見32892.19點，是10月6日32846.94點後最低。收市報32936.41點，是5月31日後收市新低，當日報32908.27點。連跌4日，累計跌1061.24點，對上一次連跌4日是9月22日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是9月22日。

標指曾跌最多0.83%，是10月20日後最大跌幅，當日跌幅為1.28%。低見4189.22點，是6月1日4171.64點後最低。收市報4217.04點，是5月31日後收市新低，當日報4179.83點。連跌5日，累計跌156.59點，對上一次連跌5日是2022年12月7日。

納指曾升最多1.23%，是10月16日後最大升幅，當日升幅為1.42%。高見13143.22點，是10月20日13177.35點後最高。收市報13018.33點，是10月19日後收市新高，當日報13186.17點。

其他報道

北水增持工行 減持南方恆生科技