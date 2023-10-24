moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美債息拖累美股 標指見4個月低 道指跌190點

美債息收市回軟，債息倒掛擴大，道指標指下跌，納指上升，標指見4個月低，連跌5日，今年最長。美10年債息升穿5厘引發美股連鎖反應，投資者等待科技巨頭發布業績。以哈戰爭方面，駐敘利亞美軍據報遭到無人機襲擊，白宮國安委稱，美國將向中東地區增兵。美國總統拜登表示，人質獲釋後可以討論加沙停火問題。

道瓊斯工業平均指數收跌190點，跌幅0.58%，報32936點。標普500指數收跌7點，跌幅0.17%，報4217點。納斯達克綜合指數收漲34點，或0.27%，報13018點。

雪佛龍跌3.69%，報160.68美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累40點，而美國運通升2.13%，報144.59元，貢獻道指19點。

科技股方面，蘋果收市報173元，升0.06%，谷歌母公司Alphabet收市報136.5元，升0.66%，亞馬遜收市報126.56元，升1.11%，Facebook收市報314.01元，升1.73%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.13%，報433點。德國DAX指數收漲0.02%，報14800點；法國CAC 40指數漲0.51%，報6850點；英國富時100指數收跌0.37%，報7374點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.93%，報6145點。

美國2年期債息曾跌最多0.63%，低見5.041厘，是10月13日5.0114厘後最低。收市報5.0474厘，是10月11日後收市新低，當日報4.9821厘。連跌3日，累計跌0.1751厘，對上一次連跌3日是8月30日。

美國10年期債息曾跌最多1.76%，低見4.827厘，是10月18日4.809厘後最低。收市報4.8502厘，是10月17日後收市新低，當日報4.8341厘。連跌2日，累計跌0.1397厘，對上一次連跌2日是10月11日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至24.625基點，是10月19日30.982基點後最闊。收市報20.361基點，是10月18日後收市最闊，當日報30.981基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至64.14基點，是10月18日70.208基點後最闊。收市報61.765基點，是10月17日後收市最闊，當日報68.827基點。連續兩日擴闊，累計12.069基點，對上一次連續2日是10月11日。

道指曾跌最多0.71%，是10月20日後最大跌幅，當日跌幅為0.89%。低見32892.19點，是10月6日32846.94點後最低。收市報32936.41點，是5月31日後收市新低，當日報32908.27點。連跌4日，累計跌1061.24點，對上一次連跌4日是9月22日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是9月22日。

標指曾跌最多0.83%，是10月20日後最大跌幅，當日跌幅為1.28%。低見4189.22點，是6月1日4171.64點後最低。收市報4217.04點，是5月31日後收市新低，當日報4179.83點。連跌5日，累計跌156.59點，對上一次連跌5日是2022年12月7日。

納指曾升最多1.23%，是10月16日後最大升幅，當日升幅為1.42%。高見13143.22點，是10月20日13177.35點後最高。收市報13018.33點，是10月19日後收市新高，當日報13186.17點。

 

其他報道

北水增持工行 減持南方恆生科技