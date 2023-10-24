個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.51%，折合報287.53元；阿里巴巴（9988）升0.3%，折合報78.74元；美團（3690）跌0.82%，折合報106.92元；匯控（0005）跌1.38%，折合報58.98元；建行（0939）跌0.78%，折合報4.51元。

道期現升0.142%；標期現升0.18%；納期現升0.21%。日本東證指數現跌0.2%；韓國KOSPI指數現升0.21%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.25%。

VIX指數隔晚跌6.17%或1.34點，報20.37點。

紐油現升0.81%或0.7美元，報86.19美元；布油現升0.77%或0.7美元，報90.53美元；金價現升0.13%或2.71美元，報1975.56美元；LME 銅期貨隔晚升0.29%或23.5美元，報7972美元。美國10年期債息現升0.26%或0.0127厘，報4.8629厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，ASMPT（0522）、灣區發展（0737）、聯通（0762）、中海油（0883）、華能國電（0902）、麗珠醫藥（1513）、新東方（9901）、萬洲（0288）。

同程旅行（0780）斥6.91億元購同程旅業500間旅行社。

創科實業（0669）︰有信心2023年下半年實現中單位數收入增長。

艾美疫苗（6660）︰H股被低估，有意進行回購。

旭輝（0884）境內債「20旭輝03」將於10月26日首次分期兌付。

傳菜員需要碩士學歷？海底撈（6862）：人事部寫錯。

平度市公安局：正調查青島啤酒（0168）三廠小便事件。

雷軍：小米（1810）「新十年目標」，成為新一代全球硬派科技引領者。

傳關閉財經台兼炒30人，TVB（0511）：無就頻道增減向通訊局提交申請。

安踏（2020）目標2024年「升五破八」，明年三月推歐文系列。

華住酒店（1179）：第三季中國平均可出租客房收入已復蘇至2019年1.29倍。

中國汽車內飾（0048）證實被指控及懷疑偽造公司交易。

麗新發展（0488）全年虧損擴大至近30億元。

中電信（0728）第三季純利升一成至69億人幣。

國泰航空（0293）9月載客升4.8倍至154萬人次。

宿華辭任快手（1024）董事長，創辦人程一笑兼任。

碧生源（0926）料全年虧損擴大至最多2.78億人幣。

中銀香港（2388）委任馬時亨為獨立非執董。

中移動（0941）第三季純利按年升4%至293億元人幣。

華顯光電（0334）首三季總營業額降47%。

中集集團（2039）發盈警，料首三季純利跌最多87%。

赤子城科技（9911）料首三季社交業務收入按年增長最多7.1%。

高銀金融（0530）將於月底被除牌。

中國動向（3818）Kappa第三季零售流水按年錄得中低單位數增長。

清晰醫療（1406）發盈警 料中期轉虧 蝕不多於2400萬元。

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