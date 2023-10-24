恒指今早低開118點或0.7%，報17053點，大市成交金額22億元；國指今早低開30點或0.52%，報5841點。恒生科技指數開市報3660點，跌0.04%。金融、通訊服務、非必需消費品、能源股推低大市。上升股份比例為3.61%，下跌為9.12%，無升跌為87.26%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。中移動（0941）、李寧（2331）、聯想（0992）貢獻恒指較多。
藍籌15隻升，47隻下跌，18隻無升跌。攜程（9961）升4.43%，報263.8元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌2.41%，報11.34元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，12隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報263.8元，升4.43%；跌幅最大的是閱文（0772）收報26.2元，跌1.69%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ASMPT（0522）開市報69.35元，跌4.08%。灣區發展（0737）無成交，報1.32元。聯通（0762）開市報5.37元，跌0.19%。中海油（0883）開市報13.26元，跌1.34%。華能國電（0902）開市報3.4元，跌0.87%。麗珠醫藥（1513）開市報23.55元，無升跌。新東方（9901）開市報46.5元，跌0.75%。萬洲（0288）開市報4.38元，升0.69%。
同程旅行（0780）斥6.91億元購同程旅業500間旅行社。開市報15元，升1.35%。
創科實業（0669）︰有信心2023年下半年實現中單位數收入增長。開市報68.6元，無升跌。
艾美疫苗（6660）︰H股被低估，有意進行回購。開市報9.06元，升5.59%。
旭輝（0884）境內債「20旭輝03」將於10月26日首次分期兌付。無成交，報0.219元。
傳菜員需要碩士學歷？海底撈（6862）：人事部寫錯。開市報19.56元，跌0.71%。
平度市公安局：正調查青島啤酒（0168）三廠小便事件。開市報56.2元，跌3.6%。
雷軍：小米（1810）「新十年目標」，成為新一代全球硬派科技引領者。開市報13.28元，跌0.15%。
傳關閉財經台兼炒30人，TVB（0511）：無就頻道增減向通訊局提交申請。開市報2.9元，跌2.03%。
安踏（2020）目標2024年「升五破八」，明年三月推歐文系列。開市報91.45元，跌0.11%。
華住酒店（1179）：第三季中國平均可出租客房收入已復蘇至2019年1.29倍。開市報27.45元，升4.37%。
中國汽車內飾（0048）證實被指控及懷疑偽造公司交易。無成交，報0.115元。
麗新發展（0488）全年虧損擴大至近30億元。無成交，報0.95元。
中電信（0728）第三季純利升一成至69億人幣。開市報3.68元，跌0.81%。
國泰航空（0293）9月載客升4.8倍至154萬人次。開市報7.71元，無升跌。
宿華辭任快手（1024）董事長，創辦人程一笑兼任。開市報56.55元，無升跌。
碧生源（0926）料全年虧損擴大至最多2.78億人幣。無成交，報3.92元。
中銀香港（2388）委任馬時亨為獨立非執董。開市報20.8元，無升跌。
中移動（0941）第三季純利按年升4%至293億元人幣。開市報64.35元，升0.16%。
華顯光電（0334）首三季總營業額降47%。無成交，報0.245元。
中集集團（2039）發盈警，料首三季純利跌最多87%。開市報4.13元，無升跌。
赤子城科技（9911）料首三季社交業務收入按年增長最多7.1%。開市報2.16元，跌1.37%。
中國動向（3818）Kappa第三季零售流水按年錄得中低單位數增長。開市報0.26元，無升跌。
清晰醫療（1406）發盈警 料中期轉虧 蝕不多於2400萬元。無成交，報0.65元。
破頂股包括，ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見14.21元，開市報14.21元，升14.23%；魏橋紡織（2698）創52周高，見1.8元，開市報1.8元，無升跌。
5隻股份創上市新低，包括雅生活服務（3319）低見3.81元，開市報3.81元，跌0.78%；佳兆業美好（2168）低見1.75元，開市報1.75元，跌2.23%；百威（1876）低見14.18元，開市報14.18元，跌1.66%；百威亞太（1876）低見14.18元，開市報14.18元，跌1.66%；中天湖南集團（2433）低見0.255元，開市報0.255元，跌1.92%。
32隻股份創52周低，其中十隻包括，壹傳媒（0282）無成交，報#N/A N/A元；京東健康（6618）低見35.2元，開市報35.2元，跌0.28%；恒生（0011）低見91元，開市報91元，跌0.82%；領展（0823）低見35.2元，開市報35.2元，跌0.71%；東瀛遊（6882）低見0.51元，開市報0.51元，無升跌；海螺（0914）低見18.06元，開市報18.06元，跌1.85%；恒生銀行（0011）低見91元，開市報91元，跌0.82%；上海石油化工股份（0338）低見1.02元，開市報1.02元，無升跌；中國稀土（0769）低見0.36元，開市報0.36元，跌2.7%；微創醫療（0853）低見10.62元，開市報10.62元，跌3.28%。
異動股
上升異動股，包括，ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見14.21元，開市報14.21元，升14.23%；ＦＡ南方以太幣（3068）開市報10.44元，升11%；洪九果品（6689）開市報4.93元，升10.29%；世紀陽光（0509）開市報0.011元，升10%；中國石墨（2237）開市報0.69元，升9.52%；中國新電信（8167）開市報0.035元，升9.38%；加科思－Ｂ（1167）開市報3.83元，升8.19%；ISP GLOBAL（8487）開市報0.27元，升8%；成實外教育（1565）開市報0.129元，升7.5%；核心經濟投資（0339）開市報0.24元，升7.14%。
下跌異動股，包括，科倫博泰生物（6990）開市報65元，跌10.41%；鴻騰（6088）開市報1.08元，跌9.24%；亞洲果業（0073）平上市低位0.03元，開市報0.03元，跌6.25%；超大現代（0682）開市報0.018元，跌5.26%；恆宇集團（2448）平上市低位0.056元，開市報0.056元，跌5.08%；富智康（2038）平上市低位0.62元，開市報0.62元，跌4.62%；濰柴動力（2338）開市報10.2元，跌4.49%；煜榮集團（1536）開市報0.115元，跌4.17%。
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