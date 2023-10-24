恒指今早低開118點或0.7%，報17053點，大市成交金額22億元；國指今早低開30點或0.52%，報5841點。恒生科技指數開市報3660點，跌0.04%。金融、通訊服務、非必需消費品、能源股推低大市。上升股份比例為3.61%，下跌為9.12%，無升跌為87.26%。