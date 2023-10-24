廊坊發展（600149.SH）昨日公布，恒大地產持有廊坊發展股份總數約7603萬股，佔公司總股本的20%。此次股份輪候凍結後，恒大地產所持公司股份累計被輪候凍結的數量為7603萬股，佔其所持公司股份總數的比例為100%，佔公司總股本的比例為20%。

廊坊發展收到中國證券登記結算上海分公司《股權司法凍結及司法劃轉通知》(2023司凍1023-1 號)、 《浙江省海鹽縣人民法院協助執行通知書 》[（2023）浙0424 執963 號之二]，因申請執行人中國建築第四工程局與被執行人海鹽盛建業、恒大地產集團有限公司、恒大集團有限公司建設工程施工合約糾紛一案，浙江省海鹽縣人民法院作出的（2023）浙0424執963號執行裁定書已經發生法律效力，恒大地產持有的公司76032050股股份被輪候凍結。

同系恒大物業（6666）亦一度跌6.73%，低見0.485元，最新報0.495元，跌4.8%；另恒大汽車（0708）亦跌5.1%，報0.465元。

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