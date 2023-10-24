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港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 升5點子

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升5.75點子至4.96518%，是10月17日後最高，當日報5.0172%。

港元現報7.8225元升值15點子，曾貶值最多10點子，報7.825元，亦曾升值最多15點子，報7.8225元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升7.46點子至4.56119%，是2023年10月17日後最高；1星期HIBOR升12.42點子至4.72381%；2星期HIBOR升7.85點子至4.82381%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.44點子至5.2306%；6個月期HIBOR升0.85點子至5.3128%；12個月期HIBOR升1.76點子至5.4706%。

美元指數現報105.479貶值0.057點或0.05%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44613%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5385%，終止連續2日擴闊，利差是2023年10月18日後最窄，當日差距為-0.492%。

對上一次終止連續2日擴闊，是2023年10月16日，當日利差報-0.5138%。

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