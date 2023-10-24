瑞銀報告指出，將今年樓價升5%的預測下調至0%至升5%，並預期明年樓價跌逾一成，以反映中小展商負債率高，需降價出貨，以及高息環境。

寫字樓方面，該行預計2023至22024年寫字樓租金將下跌3%至5%，並估計在供應過剩的情況下，空置情況將進一步增加。

零售方面，報告指出，本港年初至今零售銷售增長超過19%，但該行預計明年將會顯著放緩，主要是因為內地旅客及本地居民消費疲軟。瑞銀表示，偏好地產發展商，多於零售及寫字樓物業公司。

該行指，17間中小型上市發展商當中，10間的淨負債比率逾50%，截至6月底持有1.45萬個未出售單位，估計有關高槓桿公司或以低價沽貨，以提高銷量，加快現金流轉。

該行又提到，縱使政府推出樓市放寬措施，樓價升幅亦會受限。在美聯儲減息之前，住宅樓價不會顯著復蘇。

報告指，發展商現價較資產淨值(NAV)折讓幅度達58%，接近1998年低谷的61%，維持恒地（0012）「買入」評級，主要受惠農地轉換進展較快，而相關因素未於股價反映。另外，上調信置（0083）評級，由「中性」升至「買入」，主要因為手頭淨現金強勁，相當於市值的60%。

瑞銀將新地（0016）評級由「買入」下調至「中性」，而長實集團（1113） 則維持「中性」評級，主要因為每股派息可能令市場失望，股息率不吸引。

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