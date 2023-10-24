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XTransfer推外貿行業「AI 員工」服務

B2B 全球貿易金融科技平台 XTransfer，推出「AI 員工」服務，為外貿企業在日常外貿場

景下完成工作，提升外貿企業的拓展業務效率，外貿業務員或者外貿SOHO公司（Small Office and Home Office）可以把更多的精力花在把意向潛客轉化成訂單。

XTransfer 技術總監李偉通表示，AI員工的推出，將有機會讓外貿從『高門檻』邁入『零門檻』。尤其對於營銷獲客方面，AI員工可以高效準確地完成前期工作，再將有意向客戶的深度交流交給用戶，成為外貿拓展業務的可靠幫手。

XTransfer為貿易收付款的中國企業，在香港、英國、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照，目前累積超過40萬個企業客戶。

XTransfer於2021 年9 月完成D 輪融資，目前公司估值超過13 億美元，晉身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital 、雲啟資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures 、概念資本、Lavender Hill Capital Partners 、以及D1 Capital Partners LP。

 

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