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恒指半日跌112點 科指50天線跌穿250天線 南水流出增1.1倍

港股假期後復市補跌，連跌第4日，恒指曾低見16879.66點、國指低見5763.66點，均是2022年11月28日後最低，而科指亦見5月31日後最低。中央匯金表示買入ETF，A股止回升，港股亦跌幅收窄。

恒指今早低開118點，高位跌32點，低位跌292點，高低波幅260點。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為18.75%，下跌為32.14%，無升跌為49.1%。

恒指半日跌112點或0.66%，報17059點，大市成交金額505億元；國指跌50點或0.85%，報5821點。恒生科技指數收報3644點，跌0.48%。

藍籌股成交金額219.29億元，佔大市成交43.42%；科指成份股成交金額125.29億元，佔大市成交24.8%；國指成份股成交金額185.55億元，佔大市成交36.74%。

24隻雙櫃台股，總成交1.6億元人民幣，相當於約1.72億港元，佔大市成交的0.34%。

窩輪及牛熊證成交金額增加6.28%，至94.88億元，佔大市成交18.78%。牛熊證成交金額44.45億元，增加12.07%；窩輪成交金額50.43億元，增加1.65%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。美團（3690）、港交所（0388）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。

藍籌24隻升，53隻下跌，3隻無升跌。翰森製藥（3692）升10.56%，收報12.56元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌3.6%，收報5.09元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報31.8元，升5.12%；跌幅最大的是快手（1024）收報54.2元，跌4.16%。

恒指低於主要平均線。科指50天線(3987.98點)跌穿250天線(4000.87點)。

北水南下合計淨流入17.7億元，較上日減少5.28%，連續第3日流入，累計流入54.3億元，對上一次連續3日淨流入是10月17日。南水北上合計淨流出35.47億元人民幣，較上日增加115.46%，連續第7日流出，累計流出340.31億元。

瑞銀睇淡港樓 預計明年港樓價跌逾一成 降新地評級至中性。本地地產股向下，新世界發展（0017）收報14.6元，跌1.62%。新鴻基地產（0016）收報80.55元，跌1.17%。長實集團（1113）收報39.05元，跌0.51%。恒地（0012）收報20.55元，無升跌。信和置業（0083）收報8.59元，跌0.12%。華置（0127）收報1.51元，升0.67%。嘉華國際（0173）見52周低2.1元，收報2.1元，跌1.41%。

CDS委員會被問 碧桂園（2007）CDS是否已觸發。收報0.72元，跌4%。

恒大（3333）一度急跌逾兩成 所持逾7603萬股廊坊發展遭凍結。創上市新低，見0.205元，收報0.234元，跌10%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ASMPT（0522）收報69.1元，跌4.43%。灣區發展（0737）收報1.33元，升0.76%。聯通（0762）收報5.22元，跌2.97%。中海油（0883）收報13.36元，跌0.6%。華能國電（0902）收報3.3元，跌3.79%。麗珠醫藥（1513）收報23.7元，升0.64%。新東方（9901）收報47.3元，升0.96%。萬洲（0288）收報4.47元，升2.76%。

同程旅行（0780）斥6.91億元購同程旅業500間旅行社。收報15.14元，升2.3%。

創科實業（0669）︰有信心2023年下半年實現中單位數收入增長。收報69.9元，升1.9%。

艾美疫苗（6660）︰H股被低估，有意進行回購。收報8.78元，升2.33%。

旭輝（0884）境內債「20旭輝03」將於10月26日首次分期兌付。創上市新低，見0.206元，收報0.21元，跌4.11%。

傳菜員需要碩士學歷？海底撈（6862）：人事部寫錯。收報19.4元，跌1.52%。

平度市公安局：正調查青島啤酒（0168）三廠小便事件。收報57.3元，跌1.72%。

雷軍：小米（1810）「新十年目標」，成為新一代全球硬派科技引領者。收報13.06元，跌1.8%。

傳關閉財經台兼炒30人，TVB（0511）：無就頻道增減向通訊局提交申請。收報2.85元，跌3.72%。

安踏（2020）目標2024年「升五破八」，明年三月推歐文系列。收報90元，跌1.69%。

華住酒店（1179）：第三季中國平均可出租客房收入已復蘇至2019年1.29倍。收報27.75元，升5.51%。

中國汽車內飾（0048）證實被指控及懷疑偽造公司交易。收報0.115元，無升跌。

麗新發展（0488）全年虧損擴大至近30億元。收報0.93元，跌2.11%。

中電信（0728）第三季純利升一成至69億人幣。收報3.62元，跌2.43%。

國泰航空（0293）9月載客升4.8倍至154萬人次。收報7.71元，無升跌。

宿華辭任快手（1024）董事長，創辦人程一笑兼任。收報54.2元，跌4.16%。

碧生源（0926）料全年虧損擴大至最多2.78億人幣。收報3.92元，無升跌。

中銀香港（2388）委任馬時亨為獨立非執董。見52周低20.5元，收報20.65元，跌0.72%。

中移動（0941）第三季純利按年升4%至293億元人幣。收報63.8元，跌0.7%。

華顯光電（0334）首三季總營業額降47%。收報0.245元，無升跌。

中集集團（2039）發盈警，料首三季純利跌最多87%。見52周低4元，收報4.06元，跌1.69%。

赤子城科技（9911）料首三季社交業務收入按年增長最多7.1%。收報2.32元，升5.94%。

高銀金融（0530）將於月底被除牌。停牌。

中國動向（3818）Kappa第三季零售流水按年錄得中低單位數增長。收報0.26元，無升跌。

清晰醫療（1406）發盈警 料中期轉虧 蝕不多於2400萬元。收報0.65元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，德銀天下（2418）創上市新高，見2.16元，收報2.14元，升2.39%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8553.2元，收報8553.2元，升0.05%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1086.55元，收報1085.4元，無升跌；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見14.9元，收報14.44元，升16.08%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1049.85元，收報1049元，升0.02%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見14.28元，收報14.1元，升16.72%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見102.7元，收報102.7元，升0.05%；太睿國際控股（1010）創52周高，見3.08元，收報3元，無升跌；核心經濟投資（0339）創52周高，見0.52元，收報0.44元，升96.43%；巴克１７９８集團（1010）創52周高，見3.08元，收報3元，無升跌；保集健康（1246）創52周高，見0.17元，收報0.14元，跌12.5%；德林控股（1709）創52周高，見4.02元，收報4.02元，升3.61%；耀高控股（1796）創52周高，見2.31元，收報2.14元，無升跌；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.31元，收報6.31元，無升跌；九興控股（1836）創52周高，見8.9元，收報8.89元，升2.66%；魏橋紡織（2698）創52周高，見1.83元，收報1.7元，跌5.56%；TL NATURAL GAS（8536）創52周高，見0.67元，收報0.58元，升18.37%。

破底股方面

55隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見3.67元，收報3.74元，跌2.6%；佳兆業美好（2168）低見1.74元，收報1.74元，跌2.79%；世茂服務（0873）低見1.17元，收報1.2元，跌0.83%；恒大物業（6666）低見0.485元，收報0.51元，跌1.92%；合景悠活（3913）低見0.475元，收報0.475元，跌4.04%；恒大（3333）低見0.205元，收報0.234元，跌10%；旭輝（0884）低見0.206元，收報0.21元，跌4.11%；SOHO中國（0410）低見0.8元，收報0.8元，跌3.61%；明發（0846）低見0.176元，收報0.2元，跌2.44%；招商證券（6099）低見6.33元，收報6.35元，跌1.55%。

132隻股份創52周低，其中十隻包括，南航（1055）低見3.33元，收報3.36元，跌1.18%；東航（0670）低見2.5元，收報2.51元，跌0.4%；綠城服務（2869）低見2.99元，收報3.19元，升4.59%；李寧（2331）低見29.2元，收報30.15元，跌1.31%；金地商置（0535）低見0.24元，收報0.241元，跌0.82%；希望教育（1765）低見0.46元，收報0.47元，無升跌；廣汽集團（2238）低見3.57元，收報3.62元，跌1.36%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.57元，收報0.57元，跌1.72%；五菱（0305）低見0.51元，收報0.51元，跌1.92%；九毛九（9922）低見8.6元，收報8.65元，跌4.31%。

異動股

上升異動股，包括，ＳＤＭ教育（8363）收報0.1元，升132.56%；核心經濟投資（0339）創52周高，見0.52元，收報0.44元，升96.43%；泛亞環保（0556）收報0.3元，升30.43%；ALCO HOLDINGS（0328）收報1.95元，升25%；恒達集團控股（3616）收報0.3元，升24.48%；CLASSIFIED GP（8232）收報0.53元，升23.26%；中國集成控股（1027）收報0.65元，升22.64%；維港環保科技（1845）收報0.245元，升22.5%；景瑞（1862）收報0.058元，升20.83%；賞之味（8096）收報0.243元，升20.3%。

下跌異動股，包括，生活概念（8056）收報0.046元，跌33.33%；匯鑫小貸（1577）收報0.47元，跌30.88%；盛洋投資（0174）收報0.255元，跌26.09%；中食民安（8283）收報0.11元，跌25.68%；胡桃資本（0905）收報0.125元，跌25.6%；聖馬丁國際（0482）收報0.075元，跌20.21%；守益控股（2227）收報0.088元，跌17.76%；先機企業集團（0176）收報0.015元，跌16.67%；佳兆業健康（0876）收報0.041元，跌16.33%。

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