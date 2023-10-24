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核心經濟投資曾飈1.3倍 稱不悉股價升因

核心經濟投資（0339）股價今日曾升逾1.3倍，該公司中午公告，得悉近公司股份的價格及成交量的上升，惟經作出一切有關公司於相關情況下之合理查詢後，董事會確認，並不知悉有關導致股價及成交量上升之任何原因，或任何必須公告以避免本公司證券出現虛假市場的資料，或任何須予披露之內幕消息。