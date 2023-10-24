文章日期：2023年10月24日 12:53
TCL電子（1070）公布，今年首三季TCL智屏全球出貨量1772萬台，按年增長6.6%；其中第三季出貨量626萬台，按季增長5.9%。
2023年首三季65吋及以上TCL智屏全球出貨量按年增長46.8%，出貨量比例按年上升6.4個百分點至23.5%，平均呎吋從47.4吋升至50.5吋；TCL Mini LED智屏全球出貨量按年升103.8%，量子點智屏全球出貨量按年升83.1%。
期內TCL智屏在國際市場出貨量增長8.2%，新興市場出貨量增15.1%，其中菲律賓、澳洲、緬甸、巴基斯坦位居第一；在北美市場，出貨量按年升11.4%，其中，美國排名第三。
TCL電子中午收報2.88元，無升跌，半日成交172萬元。
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