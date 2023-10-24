是次合作商場包括深 圳1234space、東門天虹商場、太陽百貨、 茂業百貨東門店、東門鴻展中心城。WeChat Pay HK現有用戶於步行街或合作商場內使用WeChat掃描活動海報 二維碼，即可領取總值10元電子現金券禮包1份，當中包含1 張滿20元減2元內地消費專屬電子現金券，1張滿30元減3元內地消費專屬電子現金券，1張滿50元減5元內地消費專屬電子現金券。

新登記用戶可額外獲賞2張滿20元減10元通用電子現金券。WeChat Pay HK電子錢包具港幣付款功能，人民幣自動轉為港幣結算， 用戶不用換匯，亦無須付手續費。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，深圳旅遊業正蓬勃發展， 大型商場、生活體驗空間及文創園地陸續落成啟用，WeChat Pay HK 積極與不同深圳熱點達成嶄新的合作， 這次實在有賴於深圳市羅湖區工業和資訊化局的推動，也是WeCh at Pay HK首次與內地政府單位合作，為港人帶來更精彩的旅遊消費體驗，倍增北上旅遊的樂趣。

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