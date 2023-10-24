moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

WeChat Pay HK推深圳東門步行街及5商場電子現金券

WeChat Pay HK宣布，即日起至2023年11月20日，伙深圳市羅湖區工業和信息化局，推出「趣玩在東門 内地消費賞」港人專屬獎賞，提供羅湖東門步行街及周邊五大商場的專屬電子現金券及購物優惠。

是次合作商場包括深圳1234space、東門天虹商場、太陽百貨、茂業百貨東門店、東門鴻展中心城。WeChat Pay HK現有用戶於步行街或合作商場內使用WeChat掃描活動海報二維碼，即可領取總值10元電子現金券禮包1份，當中包含1張滿20元減2元內地消費專屬電子現金券，1張滿30元減3元內地消費專屬電子現金券，1張滿50元減5元內地消費專屬電子現金券。

新登記用戶可額外獲賞2張滿20元減10元通用電子現金券。WeChat Pay HK電子錢包具港幣付款功能，人民幣自動轉為港幣結算，用戶不用換匯，亦無須付手續費。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，深圳旅遊業正蓬勃發展，大型商場、生活體驗空間及文創園地陸續落成啟用，WeChat Pay HK 積極與不同深圳熱點達成嶄新的合作，這次實在有賴於深圳市羅湖區工業和資訊化局的推動，也是WeChat Pay HK首次與內地政府單位合作，為港人帶來更精彩的旅遊消費體驗，倍增北上旅遊的樂趣。

其他報道

TCL電子首三季智屏全球出貨量上升6.6%

【有片：埋身擊】納指期貨仍處弱勢 宜採取高沽策略

半日沽空金額減4% 盈富沽空增13%

泡泡瑪特第三季收益增最多40%

恒指半日跌112點 科指50天線跌穿250天線 南水流出增1.1倍

核心經濟投資曾飈1.3倍 稱不悉股價升因

大家樂中期料賺2億元 剔除疫情資助 盈利將按年升3倍

XTransfer推外貿行業「AI 員工」服務

瑞銀睇淡港樓 預計明年港樓價跌逾一成 降新地評級至中性

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 升5點子

CDS委員會被問 碧桂園CDS是否已觸發

Nvidia正開發CPU 曾升3.8% Intel跌3%

恒大一度急跌逾兩成 所持逾7603萬股廊坊發展遭凍結

比特幣曾升一成 創17個月高 料將有ETF推出

中美經濟工作組以視像方式舉行第一次會議

恒指低開118點 科指跌0.04% 青啤跌3.6%

港股ADR跌124點 夜期低水128點 美期升亞股個別發展 中海油、聯通等業績

美債息拖累美股 標指見4個月低 道指跌190點

北水增持工行 減持南方恆生科技