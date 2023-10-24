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中銀理財：新開立家庭子女賬戶按年上升1.7倍

中銀香港（2388）推出全新「中銀理財」FamilyMAX家庭理財規劃方案，為年輕富裕家庭客戶在健康守護、財富增值及子女成長方面為未來作全方位部署。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文表示，今年首8個月，家庭客群新開立的家庭子女賬戶按年上升1.7倍，反映客戶對全方位家庭理財服務及配套有一定需求。

FamilyMAX家庭理財規劃方案在健康守護方面，提供包括壽險、醫療及傳承保障等保障方案。在財富增值方面，父母可以通過家庭證券賬戶為各子女開立獨立戶口，當子女成年後客戶可將股票轉到子女名下。在子女成長方面，服務包含為剛出生的子女開設儲蓄賬戶，為年滿16嵗的子女開放外幣兌換，定期存款等自主理財項目，亦會舉行一系列專屬親子活動。

中銀香港就18至45歲的年輕百萬富翁客戶的調研結果顯示，在已為人父母的受訪家庭客戶中，九成表示最注重子女健康。此外，他們平均會將每月兩成收入撥作子女未來儲備，除預留資金作子女升學用途，近七成表示會預留資金為子女置業。在財富增值方面，九成半的受訪家庭客戶表示會傾向透過股票投資。

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