今年雙11優惠包括天貓商品購物滿300元人民幣可減50元人民幣、淘寶商品購物滿200元人民幣減30元人民幣，不設上限。香港方面，用戶在雙11期間以PayMe付款滿300元可減30元。

淘寶PLUS的包郵服務將增加大量商品種類，較原先品類增加逾50%，除了女裝飾品亦加入輕小件及趨勢類商品，例如防曬服、旅行箱等。香港方面，包郵門檻由199元人民幣降至99元人民幣，本地退貨已支持免費上門取件，亦可選擇退貨至部分自提點，用戶更可選擇粵語客服。

天貓淘寶海外事業部總經理葉劍秋表示，淘寶PLUS將一直免費提供服務，不需額外付款。現時一共有數千萬件商品已可包郵，未有因為包郵而加價，海外與內地的商品價錢一致，本地退服務不覆蓋只有少量商品，將會不斷提升服務，為消費者帶來更好體驗。

他又稱，天貓淘寶海外業務一直保持增長，亦獲消費者正向回饋，相信平台優勢在於品類豐富及用戶體驗，今次雙11用戶亦可享受更豐富的商品折扣。

今年雙11第一階段預售期為今日晚上8時至10月31日下午5時59分，第一階段的售賣期為10月31日晚上8時至11月3日晚上11時59分；第二階段售賣期為11月10日晚上8時至11月11日晚上11時59分。

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