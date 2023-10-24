「挽肉と米」紅遍日台，港人卻未必熟知，但黃傑龍指，只要Google一搜尋，就會明白為何他形容品牌為超人氣品牌，事關早幾個月他已親身去日本體驗過，朝頭早七點就要排隊，「真係好誇張的，每日一開門就派晒啲籌，永遠排長龍」。

黃傑龍指，今日與「挽肉と米」只是簽約，還要派同事到日本培訓及在港找合適舖位等，大家要多等一會，但「這個等待肯定是值得的。」

稱行業被抨擊「不思進取」不公

他又指，雖然香港餐飲業面對500年一遇的淡靜，不少香港人質疑香港飲食業不思進取、不重視培訓、沒有長遠投資，只會千篇一律求求其。 但其實此形容不太公平，因為他覺得「香港都仲有好多同業好俾心機咬緊牙根，希望將好嘢食帶俾香港人，包括我公司都一直努力去達到呢個目標。 」

他又形容敘福樓是一間「願意投資未來、願意做好餐飲業的本地餐飲集團，多謝香港人你們讓我們找到工作的意義。」

其他報道

KeeTa宣布明起覆蓋港島南區及新界區 提前完成全港覆蓋目標

淘寶今起啟動雙11 推「淘寶PLUS」品牌 港包郵門檻降至99元人民幣

中銀理財：新開立家庭子女賬戶按年上升1.7倍

PayMe登陸建華集團旗下超市及街市

道富CEO：10年期美債息或在5%見頂

WeChat Pay HK推深圳東門步行街及5商場電子現金券

TCL電子首三季智屏全球出貨量上升6.6%

【有片：埋身擊】納指期貨仍處弱勢 宜採取高沽策略

半日沽空金額減4% 盈富沽空增13%

泡泡瑪特第三季收益增最多40%

恒指半日跌112點 科指50天線跌穿250天線 南水流出增1.1倍

核心經濟投資曾飈1.3倍 稱不悉股價升因

大家樂中期料賺2億元 剔除疫情資助 盈利將按年升3倍

XTransfer推外貿行業「AI 員工」服務

瑞銀睇淡港樓 預計明年港樓價跌逾一成 降新地評級至中性

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 升5點子

CDS委員會被問 碧桂園CDS是否已觸發

Nvidia正開發CPU 曾升3.8% Intel跌3%

恒大一度急跌逾兩成 所持逾7603萬股廊坊發展遭凍結

比特幣曾升一成 創17個月高 料將有ETF推出

中美經濟工作組以視像方式舉行第一次會議

恒指低開118點 科指跌0.04% 青啤跌3.6%

港股ADR跌124點 夜期低水128點 美期升亞股個別發展 中海油、聯通等業績