敘福樓（1978）再引進有「漢堡排天花板」之譽的日本人氣食店「挽肉と米」來港！敘福樓主席兼行政總裁黃傑龍今午在社交網站發文，指人氣品牌「挽肉と米」今日已與公司簽約，將來港開店，而公司將會派人到日本培訓及在港搵舖開店。
「挽肉と米」紅遍日台，港人卻未必熟知，但黃傑龍指，只要Google一搜尋，就會明白為何他形容品牌為超人氣品牌，事關早幾個月他已親身去日本體驗過，朝頭早七點就要排隊，「真係好誇張的，每日一開門就派晒啲籌，永遠排長龍」。
黃傑龍指，今日與「挽肉と米」只是簽約，還要派同事到日本培訓及在港找合適舖位等，大家要多等一會，但「這個等待肯定是值得的。」
他又指，雖然香港餐飲業面對500年一遇的淡靜，不少香港人質疑香港飲食業不思進取、不重視培訓、沒有長遠投資，只會千篇一律求求其。 但其實此形容不太公平，因為他覺得「香港都仲有好多同業好俾心機咬緊牙根，希望將好嘢食帶俾香港人，包括我公司都一直努力去達到呢個目標。 」
他又形容敘福樓是一間「願意投資未來、願意做好餐飲業的本地餐飲集團，多謝香港人你們讓我們找到工作的意義。」
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