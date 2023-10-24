恒指今早低開118點，高位跌32點，低位跌292點，高低波幅260點。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為23.21%，下跌為39.01%，無升跌為37.77%。

恒指收市跌180點或1.05%，報16991點，大市成交金額899億元，較上日增加8.67%，是10月19日911.98億元成交後最多；國指跌72點或1.23%，報5799點。恒生科技指數收報3622點，跌1.07%。

藍籌股成交金額433.4億元，佔大市成交48.2%；科指成份股成交金額244.99億元，佔大市成交27.25%；國指成份股成交金額365.28億元，佔大市成交40.63%。

24隻雙櫃台股，總成交2.7億元人民幣，相當於約2.88億港元，佔大市成交的0.32%。

窩輪及牛熊證成交金額增加20.25%，至107.35億元，佔大市成交11.93%。牛熊證成交金額52.7億元，增加32.88%；窩輪成交金額54.65億元，增加10.15%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。港交所（0388）、中芯國際（0981）、石藥（1093）貢獻恒指較多。

藍籌20隻升，58隻下跌，2隻無升跌。翰森製藥（3692）升12.15%，收報12.74元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌4.73%，收報5.03元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報33.25元，升9.92%；跌幅最大的是快手（1024）收報53.65元，跌5.13%。

恒指低於主要平均線。科指50天線(3987.55點)跌穿250天線(4000.78點)。

北水南下合計淨流入23.25億元，較上日增加24.45%，淨流入金額是10月16日40.57億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入59.86億元，對上一次連續3日淨流入是10月17日。南水北上合計淨流出50.46億元人民幣，較上日增加206.49%，連續第7日流出，累計流出355.3億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.7%，是10月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.48%。低見16879.66點，是2022年11月28日16833.68點後最低。收市報16991.53點，是2022年11月10日後收市新低，當日報16081.04點。連跌4日，累計跌781.81點，對上一次連跌4日是9月11日。

科指曾跌最多2.07%，是10月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.11%。低見3586.5點，是5月31日3563.99點後最低。收市報3622.86點，是2022年11月28日後收市新低，當日報3432.86點。連跌4日，累計跌213.19點，對上一次連跌4日是9月21日。連續第9日陰燭，對上一次連續第9日陰燭是2015年1月13日。

國指曾跌最多1.84%，是10月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.49%。低見5763.66點，是2022年11月28日5701.88點後最低。收市報5799.38點，是2022年11月10日後收市新低，當日報5417.13點。連跌4日，累計跌293.17點，對上一次連跌4日是9月13日。

午後消息股表現

TCL電子（1070）首三季智屏全球出貨量上升6.6%。收報2.88元，無升跌。

泡泡瑪特（9992）第三季收益增最多40%。收報23.1元，升2.9%。

核心經濟投資（0339）曾飈1.3倍 稱不悉股價升因。創52周高，見0.55元，收報0.55元，升145.54%。

大家樂（0341）中期料賺2億元 剔除疫情資助 盈利將按年升3倍。見52周低7.8元，收報8.22元，升3.66%。

今早及隔晚消息股表現

瑞銀睇淡港樓 預計明年港樓價跌逾一成 降新地評級至中性。本地地產股向下，新世界發展（0017）收報14.38元，跌3.1%。新鴻基地產（0016）收報79.9元，跌1.96%。長實集團（1113）收報38.95元，跌0.76%。恒地（0012）收報20.6元，升0.24%。信和置業（0083）收報8.6元，無升跌。華置（0127）收報1.5元，無升跌。嘉華國際（0173）見52周低2.09元，收報2.1元，跌1.41%。

CDS委員會被問 碧桂園（2007）CDS是否已觸發。收報0.71元，跌5.33%。

恒大（3333）一度急跌逾兩成 所持逾7603萬股廊坊發展遭凍結。創上市新低，見0.205元，收報0.239元，跌8.08%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ASMPT（0522）收報67.75元，跌6.29%。灣區發展（0737）收報1.34元，升1.52%。聯通（0762）收報5.27元，跌2.04%。中海油（0883）收報13.42元，跌0.15%。華能國電（0902）收報3.28元，跌4.37%。麗珠醫藥（1513）收報23.4元，跌0.64%。新東方（9901）收報47.5元，升1.39%。萬洲（0288）收報4.44元，升2.07%。

同程旅行（0780）斥6.91億元購同程旅業500間旅行社。收報14.98元，升1.22%。

創科實業（0669）︰有信心2023年下半年實現中單位數收入增長。收報68.9元，升0.44%。

艾美疫苗（6660）︰H股被低估，有意進行回購。收報9.75元，升13.64%。

旭輝（0884）境內債「20旭輝03」將於10月26日首次分期兌付。創上市新低，見0.206元，收報0.209元，跌4.57%。

傳菜員需要碩士學歷？海底撈（6862）：人事部寫錯。收報19.22元，跌2.44%。

平度市公安局：正調查青島啤酒（0168）三廠小便事件。收報56.35元，跌3.34%。

雷軍：小米（1810）「新十年目標」，成為新一代全球硬派科技引領者。收報12.96元，跌2.56%。

傳關閉財經台兼炒30人，TVB（0511）：無就頻道增減向通訊局提交申請。收報2.82元，跌4.73%。

安踏（2020）目標2024年「升五破八」，明年三月推歐文系列。收報90元，跌1.69%。

華住酒店（1179）：第三季中國平均可出租客房收入已復蘇至2019年1.29倍。收報27.75元，升5.51%。

中國汽車內飾（0048）證實被指控及懷疑偽造公司交易。收報0.115元，無升跌。

麗新發展（0488）全年虧損擴大至近30億元。收報0.93元，跌2.11%。

中電信（0728）第三季純利升一成至69億人幣。收報3.6元，跌2.96%。

國泰航空（0293）9月載客升4.8倍至154萬人次。收報7.72元，升0.13%。

宿華辭任快手（1024）董事長，創辦人程一笑兼任。收報53.65元，跌5.13%。

碧生源（0926）料全年虧損擴大至最多2.78億人幣。收報3.77元，跌3.83%。

中銀香港（2388）委任馬時亨為獨立非執董。見52周低20.5元，收報20.6元，跌0.96%。

中移動（0941）第三季純利按年升4%至293億元人幣。收報63.35元，跌1.4%。

華顯光電（0334）首三季總營業額降47%。收報0.22元，跌10.2%。

中集集團（2039）發盈警，料首三季純利跌最多87%。見52周低4元，收報4.08元，跌1.21%。

赤子城科技（9911）料首三季社交業務收入按年增長最多7.1%。收報2.32元，升5.94%。

高銀金融（0530）將於月底被除牌。停牌。

中國動向（3818）Kappa第三季零售流水按年錄得中低單位數增長。收報0.26元，無升跌。

清晰醫療（1406）發盈警 料中期轉虧 蝕不多於2400萬元。收報0.64元，跌1.54%。

破頂股表現

破頂股包括，滄港鐵路（2169）創上市新高，見12.6元，收報12.6元，升2.61%；德銀天下（2418）創上市新高，見2.17元，收報2.16元，升3.35%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8553.2元，收報8551.85元，升0.03%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1086.55元，收報1084.8元，跌0.06%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見14.9元，收報14.52元，升16.72%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1049.85元，收報1049元，升0.02%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見854.35元，收報854.35元，升0.22%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見14.28元，收報13.95元，升15.48%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見102.7元，收報102.65元，無升跌；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1092.8元，收報1092.8元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見537.55元，收報537.55元，升0.02%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見162.2元，收報162.2元，升0.03%；十月稻田（9676）創上市新高，見27元，收報26.35元，升5.4%；太睿國際控股（1010）創52周高，見3.08元，收報2.97元，跌1%；核心經濟投資（0339）創52周高，見0.55元，收報0.55元，升145.54%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；ＢＣ科技集團（0863）創52周高，見4.9元，收報4.9元，升61.18%；巴克１７９８集團（1010）創52周高，見3.08元，收報2.97元，跌1%；保集健康（1246）創52周高，見0.17元，收報0.116元，跌27.5%；德林控股（1709）創52周高，見4.05元，收報4.04元，升4.12%；耀高控股（1796）創52周高，見2.36元，收報2.13元，跌0.47%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.31元，收報6.31元，無升跌；九興控股（1836）創52周高，見8.9元，收報8.8元，升1.62%。

破底股方面

99隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見3.67元，收報3.7元，跌3.65%；佳兆業美好（2168）低見1.66元，收報1.68元，跌6.15%；世茂服務（0873）低見1.17元，收報1.2元，跌0.83%；恒大物業（6666）低見0.485元，收報0.51元，跌1.92%；合景悠活（3913）低見0.475元，收報0.48元，跌3.03%；融信服務（2207）低見0.58元，收報0.61元，跌35.11%；德信服務（2215）低見2.14元，收報2.28元，跌1.72%；恒大（3333）低見0.205元，收報0.239元，跌8.08%；旭輝（0884）低見0.206元，收報0.209元，跌4.57%；SOHO中國（0410）低見0.8元，收報0.81元，跌2.41%。

135隻股份創52周低，其中十隻包括，南航（1055）低見3.33元，收報3.39元，跌0.29%；東航（0670）低見2.5元，收報2.52元，無升跌；綠城服務（2869）低見2.99元，收報3.21元，升5.25%；李寧（2331）低見29.2元，收報30元，跌1.8%；特步（1368）低見6.53元，收報6.79元，跌7.37%；金地商置（0535）低見0.239元，收報0.239元，跌1.65%；希望教育（1765）低見0.46元，收報0.465元，跌1.06%；依波路（1856）低見1.9元，收報1.9元，無升跌；廣汽集團（2238）低見3.57元，收報3.61元，跌1.63%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.56元，收報0.58元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，核心經濟投資（0339）創52周高，見0.55元，收報0.55元，升145.54%；ＳＤＭ教育（8363）收報0.1元，升132.56%；ＢＣ科技集團（0863）創52周高，見4.9元，收報4.9元，升61.18%；ALCO HOLDINGS（0328）收報2.1元，升34.62%；映美控股（2028）收報0.098元，升30.67%；CLASSIFIED GP（8232）收報0.55元，升27.91%；維港環保科技（1845）收報0.245元，升22.5%；普達特科技（0650）收報0.5元，升21.95%；泛亞環保（0556）收報0.28元，升21.74%；中國碳中和（1372）收報0.67元，升19.64%；天機控股（1520）收報0.11元，升19.57%。

下跌異動股，包括，生活概念（8056）收報0.041元，跌40.58%；融信服務（2207）創上市新低，見0.58元，收報0.61元，跌35.11%；胡桃資本（0905）收報0.115元，跌31.55%；保集健康（1246）創52周高，見0.17元，收報0.116元，跌27.5%；富譽控股（8269）見52周低0.061元，收報0.097元，跌25.38%；世紀集團國際（2113）收報0.056元，跌24.32%；天瑞汽車內飾（6162）創上市新低，見0.055元，收報0.061元，跌23.75%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.029元，跌21.62%；立高控股（8472）創上市新低，見1.02元，收報1.03元，跌21.37%；瑞遠智控（8249）收報0.061元，跌18.67%。

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