大市全日沽空金額149.3億元，較上日減少13.07%，沽空金額佔大市成交比率由上日的20.74%降至16.59%，是10月17日後收市新低，當日報16.49%。
沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）21.55億元，較上日增加6%，沽空比率由51.39%降至46.21%，基金單位總數上日減少3800萬個，降至69.11億個。
沽空增幅最多的股份為，神州控股（0861）增加52683.98%，至2306.66萬元；沽空減幅最多的股份為，恒指ＥＳＧＥＴＦ（3136）減少99.72%，至1990元。
藍籌當中，沽空比率最高的是工行（1398）沽空比率43.12%。科指股沽空比率最高的是平安好醫生（1833）沽空比率45.04%。
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