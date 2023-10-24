證監會的行動是為了保存資產，以滿足法庭在證監會展開的法律程序完結時可能施加的賠償令。有關法律程序，是證監會在2019年10月根據《證券及期貨條例》第214條，針對梁和星美文化旅遊集團另外兩名高級行政人員（亦即前主席兼非執行董事黃宜弘（男，已故）及前執行董事蔣開方（男）而展開。

為此，證監會已於今年9月22日在原訟法庭取得針對梁的臨時強制令。根據該臨時強制令，梁必須（其中包括）通知證監會她在香港、上海和加拿大的指明物業所簽立的買賣協議，有待法庭裁決證監會於2023年9月19日就禁止梁處置她在香港及全球各地的資產而作出的禁制令申請。

根據臨時強制令，梁通知證監會，她已為她在上海和加拿大持有的兩項物業簽訂買賣協議。證監會憂慮該等買賣協議的完成或會導致梁的資產遭耗散，遂於本月17日向法庭提出另一項申請，以尋求法庭阻止梁完成該等買賣協議，直至禁制令申請有裁決為止。在證監會提出該申請後，梁向法庭承諾，除非事先得到證監會同意或法庭許可，在禁制令申請有裁決之前，她不會落實該等買賣協議的條款和／或進一步完成該等買賣協議。如梁違反承諾，她可能犯有藐視法庭罪。梁的承諾可維持現狀，以待法庭裁決證監會的禁制令申請。

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