中海油（0883）公布，第三季純利跌8.1%至338.84億元人民幣(下同)，首三季跌10.23%至976.45億元。第三季收入升5.48%，至1147.53億元，首三季跌1.39%至3068.17億元。
第三季平均實現價格，石油液體跌13.2%至83.2美元╱桶，天然氣跌7.4%至7.55美元/千立
前三季度，淨產量達499.7百萬桶油當量，按年上升8.3% ，創歷史同期新高。其中，中國淨產量達345.5百萬桶油當量，按年上升6.7% ，主要得益於墾利6-1和陸豐15-1等油氣田產量增加；海外淨產量154.1百萬桶油當量，按年上升11.8% ，主要得益於圭亞那Liza二期和巴西Buzios油田等產量增加。第三季度，公司實現淨產量167.8百萬桶油當量，按年上升7.0%。
前三季度，公司資本支出約人民幣894.6億元，按年增加30.2% ，主要原因是在建項目工作量按年增加。2023年度資本支出預算已調整為1200-1300億元，助力儲量和產量增長。
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