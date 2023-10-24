GoImpact合辦人及合夥人陶懷方補充指，中小企部分供應鏈設於不同國家地區，若各地之間有不同綠色定議和法規，將影響資源缺乏的中小企拓展生意商機。

李懷璞指，漂綠（green washing）為全球問題，而香港漂綠或圍繞着消費者認知不足，例如對綠色相關產品標籤的認識，並強調監管機構在阻止漂綠議題上扮演重要角色。香港中文大學商學院偉倫金融學教授及金融學系系主任陳家樂表示，建立普遍公認的綠色定議、加強區內合作，均有助減低漂綠風險和提高投資者對綠色金融產品認知。

至於中小企在綠色金融範疇上的融資情况，陳家樂認為，中小企本身資金鏈有不足之處，故冀政府及金融機構為他們提供資金，協助其達到綠色金融科技的目標，以及初創公司為中小企提供解決方案，如協助組合供應鏈數據等。陶懷方表示，中小企在金融行業屬高風險類別，加上高息環境，故增加中小企融資困難。

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