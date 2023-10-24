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L'OCCITANE上半年銷售增18% 第二季增17% 受惠中國復蘇

L'OCCITANE（0973）公布，上半年銷售淨額10.72億歐元，按報告匯率計算增長18.5%及按固定匯率計算增長24.9%。主要受到Sol de Janeiro的出色表現及L’OCCITANE en Provence由中國復蘇趨勢所貢獻的穩定增長所驅動。第二季銷售淨額5.69億元，按報告匯率計算增長17.1%及按固定匯率計算增長25.3%。

L’OCCITANE en Provence於上半年按固定匯率計算增長3.5%，乃主要得益於中國的復蘇趨勢。撇除俄羅斯市場，L’OCCITANE en Provence於上半年按固定匯率計算增長4.8%。

就渠道表現而言，批發及其他於上半年帶領增長，按固定匯率計算增長44.9%，批發鏈及國際分銷均有強勁增長。線上渠道於年上半年按固定匯率計算增長26.9%，主要由Sol de Janeiro的強勁表現及L’OCCITANE en Provence最近在中國推出的網上商城渠道所帶動。零售銷售按固定匯率計算維持穩定增長3.7%，主要由於中國形勢好轉所致。

 

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