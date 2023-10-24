花旗銀行全數碼理財服務 Citi Plus推出了一系列全方位消費驚喜。新客戶存入新資金，兼進行外幣交易及美元定存，可享高達 1800元獎賞及5.5%定存年利率；網上開立港股及美股戶口享高達 500元現金獎賞及首3個月買入股票0佣金；透過 Citi Plus Mastercard扣帳卡及信用卡於消費獎賞 Playlist 內的指定合作商戶進行食、買、 玩、行簽賬即享高達12%回贈。
花旗公布，截至今年9月底，整體客戶人數按年上升近四成，按季亦呈現持續上升趨勢，資產管理規模亦錄得按年上升近四成半。
Citi Plu迎新獎賞
|獎賞一
|獎賞二
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開戶並存入 HK$50,000 或以上新資金可享高達 HK$1,800 額外現金回贈；
以新資金單筆買入 US$10,000 或以上美元並開立 1 個月美元定存可享高達 5.5%定存年利率
|成功投保蘇黎世「自主生活」保險計劃享首年 6 個月保費豁免。
|獎賞三
|獎賞四
|一個月外幣定期存款享3.5%特惠年利率。
|做任務賺高達1.5%額外儲蓄年利率。
|獎賞五
|獎賞六
|網上開立港股及美股戶口享高達 HK$500 現金獎賞；首3個月買入股票$0佣金。
|成功邀請親友開戶兼申請 Citi Plus或其他指定 Citi 信用卡，推薦人及受邀親友均可獲高達 HK$500 現金回贈。
|獎賞七
|獎賞八
|成功申請 Citi Plus或指定 Citi 信用卡享現金回贈 HK$1,600
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以 Citi Plus® Mastercard扣賬卡及信用卡於消費獎賞 Playlist 指定合作商戶簽賬，即享高達12%回贈。
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