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花旗Citi Plus推消費驚喜 存入新資金可享總值逾1萬元迎新獎賞

花旗銀行全數碼理財服務 Citi Plus推出了一系列全方位消費驚喜。新客戶存入新資金，兼進行外幣交易及美元定存，可享高達 1800元獎賞及5.5%定存年利率；網上開立港股及美股戶口享高達 500元現金獎賞及首3個月買入股票0佣金；透過 Citi Plus Mastercard扣帳卡及信用卡於消費獎賞 Playlist 內的指定合作商戶進行食、買、 玩、行簽賬即享高達12%回贈。

花旗公布，截至今年9月底，整體客戶人數按年上升近四成，按季亦呈現持續上升趨勢，資產管理規模亦錄得按年上升近四成半。

Citi Plu迎新獎賞

獎賞一 獎賞二

開戶並存入 HK$50,000 或以上新資金可享高達 HK$1,800 額外現金回贈；

以新資金單筆買入 US$10,000 或以上美元並開立 1 個月美元定存可享高達 5.5%定存年利率

成功投保蘇黎世「自主生活」保險計劃享首年 6 個月保費豁免。
獎賞三 獎賞四
一個月外幣定期存款享3.5%特惠年利率。 做任務賺高達1.5%額外儲蓄年利率。
獎賞五 獎賞六
網上開立港股及美股戶口享高達 HK$500 現金獎賞；首3個月買入股票$0佣金。 成功邀請親友開戶兼申請 Citi Plus或其他指定 Citi 信用卡，推薦人及受邀親友均可獲高達 HK$500 現金回贈。
獎賞七 獎賞八
成功申請 Citi Plus或指定 Citi 信用卡享現金回贈 HK$1,600

以 Citi Plus® Mastercard扣賬卡及信用卡於消費獎賞 Playlist 指定合作商戶簽賬，即享高達12%回贈。

 

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