同時，該集團亦會按比例承擔北文豐新材料的銀行貸款擔保責任，涉資16.05億元。另若是次文豐新材料交易的賣方河北文化實業持股降至低於五成，或文豐特鋼破產，俄鋁則可要求賣方向文豐新材料出售文豐電廠。若在文豐新材料的三成股權交割後三年內，俄鋁收取的股息超過其付出的交易金額，姑勿論俄鋁是否在期間退股，均有權要求收購文豐新材料的餘下股權。

一旦俄鋁退股，賣方則要向該集團在最新公允值加10%購回文豐新材料的三成股權，或買方可以最新公允值減10%，收購文豐新材料餘下股權。

資料顯示，截至2022年底止，文豐新材料的2022年度稅後溢利為2.81億元，資產淨值則達29.12億元。俄鋁今日收報2.77元，升0.73%，成交額達27.54萬元。

其他報道

英皇娛樂酒料中期扭虧賺至少1000萬元

港交所歐冠升：有120間公司籌備在港IPO

習近平據報今日到訪人行 反映中國政府聚焦支持經濟及金融市場

L'OCCITANE上半年銷售增18% 第二季增17% 受惠中國復蘇

中海油第三季少賺8% 收入升5%

證監會阻止星美文化旅遊前CEO梁鳳儀處置個人物業

全日沽空金額減13% 比率一周低 盈富沽空增6%

京東昨晚啟動雙11 首10分鐘下單用戶數及成交訂單量按年升逾4倍

恒指跌穿17000關 收市跌180點 南水流出增2倍 科指9連陰創8年最長

敘福樓將引入日本爆紅食店「挽肉と米」 黃傑龍：行業非「不思進取」

KeeTa宣布明起覆蓋港島南區及新界區 提前完成全港覆蓋目標

淘寶今起啟動雙11 推「淘寶PLUS」品牌 港包郵門檻降至99元人民幣

中銀理財：新開立家庭子女賬戶按年上升1.7倍

PayMe登陸建華集團旗下超市及街市

道富CEO：10年期美債息或在5%見頂

WeChat Pay HK推深圳東門步行街及5商場電子現金券

TCL電子首三季智屏全球出貨量上升6.6%

【有片：埋身擊】納指期貨仍處弱勢 宜採取高沽策略

半日沽空金額減4% 盈富沽空增13%

泡泡瑪特第三季收益增最多40%

恒指半日跌112點 科指50天線跌穿250天線 南水流出增1.1倍

核心經濟投資曾飈1.3倍 稱不悉股價升因

大家樂中期料賺2億元 剔除疫情資助 盈利將按年升3倍

XTransfer推外貿行業「AI 員工」服務