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俄鋁19億人幣購河北氧化鋁精煉廠公司三成股權

俄鋁（0486）宣布，以19.11億元（人民幣，下同），收購在曹妃甸區經營氧化鋁精煉廠的河北北文豐新材料（文豐新材料）30%股權，該廠年度額定產能為480萬噸冶金級煅燒氧化鋁。該集團預計，連同營運資金及債務以及截至交割時產生的任何未償付或未支付彌償索賠調整等補水，預期交易金額最將不會超過25億元。

同時，該集團亦會按比例承擔北文豐新材料的銀行貸款擔保責任，涉資16.05億元。另若是次文豐新材料交易的賣方河北文化實業持股降至低於五成，或文豐特鋼破產，俄鋁則可要求賣方向文豐新材料出售文豐電廠。若在文豐新材料的三成股權交割後三年內，俄鋁收取的股息超過其付出的交易金額，姑勿論俄鋁是否在期間退股，均有權要求收購文豐新材料的餘下股權。

一旦俄鋁退股，賣方則要向該集團在最新公允值加10%購回文豐新材料的三成股權，或買方可以最新公允值減10%，收購文豐新材料餘下股權。

資料顯示，截至2022年底止，文豐新材料的2022年度稅後溢利為2.81億元，資產淨值則達29.12億元。俄鋁今日收報2.77元，升0.73%，成交額達27.54萬元。

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