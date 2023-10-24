城市表現方面，大灣區兩核心城市廣州和深圳在「現狀指數」表現較佳，受惠於內地通關提振作用，廣州從上季的48.6升至54.9，深圳則由51.9升至54.8。行業方面，「創新和技術」和「零售及批發」現狀指數居於前列，當中「創新和技術」現狀和預期指數反彈幅度均屬最大，分別按季升15.1點和6點。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，GBAI連續兩季錄得出乎意料佳績，第三季GBAI現狀指數從第二季的50升至52.9，反彈速度令人驚喜，是強烈信號表明企業在第二季度受挫後正在回穩，甚至開始重新加速。展望未來，當局的政策刺激措施將是加強和延續復蘇的關鍵。

香港貿易發展局研究總監范婉兒認為，第三季GBAI再度加速，亦受惠於創新和科技板塊復蘇。她又稱，未來數年企業預期人工智能技術對多個領域，例如提升銷售和營運效率方面的影響將是機遇而非挑戰，反映企業對於採用人工智能技術或採納更全面的數碼轉型策略持積極態度。

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