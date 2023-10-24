香港科技探索（1137）旗下的HKTVmall又推新宣傳，今次更搵來港人「集體回憶」、「烹飪界始祖阿媽」方任利莎（方太）出山拍攝年度重頭市場營銷活動「阿媽都話正！」
HKTVmall新聞稿指，今次營銷活動一口氣招募了50位來自不同界別的超能「阿媽」，更邀得早已金盤洗手的方太出山加入拍攝，與HKTVmall一同領軍推廣平台，為全港市民每人派3,000現金券。
據指，久未露面的方太今次驚喜現身幕前，皆因她與女兒阿寶也是HKTVmall的忠實擁躉。而當方太聞說HKTVmall即將推出全新宣傳企劃，由她率領50位真實阿媽推廣平台的好處時，久未露面的她旋即一口答應出山，更積極配合工作。
拍攝期間，方太雀躍分享作為始祖級烹飪 KOL 的烹飪心得，更大派其「家庭食譜」貼士，盡顯方太對烹飪的熱愛。不過「最鋒利的刀都會有生鏽的一日」，再勤力的方太都有需要休息的時候，所以除了喜歡 HKTVmall 的方便和快捷，她亦喜歡使用平台的濕貨街市快速送遞服務「街市即日餸」等。
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