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內地家電龍頭美的申來港上市 集資逾10億美元

內地家電巨頭美的集團（深000333）向港交所提交上市申請書，聯席保薦人為中金公司和美銀證券。上月傳出美的最快本月遞表申請赴港上市，集資逾10億美元。

集團於2023年上半年經調整淨利潤為189.61億元人民幣（下同），按年增10.7%，2020年至2022年經調整淨利潤分別為252.04億元、289.03億元、310.93億元。

集團2023年上半年收入為1978億元，按年增7.7%，當中智能家居業務佔比66.9%達1324.05億元，商業及工業解決方案佔25.4%，達502.81億元﹔2020年至2022收入分別為2,857億元3,434億元、3,457億元。

集團2023年上半年毛利率為25%，按年增1.9個百分點﹔2020年至2022年的毛利率則分別為23.5%、22.4%、24.1%。

據美的的初步上市申請文件顯示，集團今次來港上市擬籌資用於全球科技研發；預期將用於智能製造體系的持續建設及供應鏈管理的升級；預期將用於完善全球銷售渠道和網絡，以及提高自有品牌的海外銷售；及預期將用於運營資金及一般公司用途。

美的集團今日A股收跌0.13%，報53.18元。

 

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