南方東英指，其比特幣期貨ETF今天的表現，很大程度上受到市場消息的推動，即比特幣信託已被納入美國證券集中保管結算公司，代號IBTC有關。這被視為美國SEC（證交會）批准首個現貨比特幣ETF的重要步驟之一。市場對這一發展做出積極反應，許多投資者認為，現貨比特幣ETF的批准已近在眼前，可能會比預期提前到來，因此抓緊時機投資。

南方東英比特幣期貨ETF現時每單位淨資產值為14.42元，並錄申購額約1.38億元。

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