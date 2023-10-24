比特幣近日造好，南方東英比特幣期貨ETF（3066）發表最新的表現總結顯示，該ETF今日升16.72%至14.52元，並創下自2022年尾上市以來最高成交額，全日的成交額達1.7587億元，除了本地經紀商積極參與雙向交易之外，今日參與買賣的投資者主要是區域性機構和高淨值投資者。
南方東英指，其比特幣期貨ETF今天的表現，很大程度上受到市場消息的推動，即比特幣信託已被納入美國證券集中保管結算公司，代號IBTC有關。這被視為美國SEC（證交會）批准首個現貨比特幣ETF的重要步驟之一。市場對這一發展做出積極反應，許多投資者認為，現貨比特幣ETF的批准已近在眼前，可能會比預期提前到來，因此抓緊時機投資。
南方東英比特幣期貨ETF現時每單位淨資產值為14.42元，並錄申購額約1.38億元。
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