moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

萬洲國際今年首9個月純利趺38%至5.7億美元

豬肉股萬洲國際（0288）公布，今年首九個月生物公允價值調整前的純利為5.69億美元，按年跌37.7%，每股基本盈利按年跌37.7%至4.43美仙。

今年首九個月生物公允價值調整前收入按年跌4.5%，至194.88億美元，經營利潤下跌36.4%至10.47億美元。

集團今年首九個月的肉製品及豬肉銷量分別下跌1.9%及0.7%，分別達238.7萬公噸及296.1萬公噸。

按區域劃分，集團中國的首九個月收入按年跌1.55%至67.35億美元﹔美國及墨西哥的首九個月收入按年跌10.6%至102.74億美元﹔歐洲首九個月收入24.79億美元，按年增19.64%。

經營利潤方面，中國業務因貨幣因素的負面影響超過原材料成本降低的裨益，經營利潤下跌2.4%。美國則因原材料成本的降低及運營效率的提高，抵消了銷量及售價的下跌，經營利潤上升2.7%。歐洲則因各類成本高企，抵消了銷量及售價的上升，經營利潤下跌5.4%。

此外，集團指首九個月中國業務表現穩定，在歐洲的業務實現恢復性增長，但在

美國的業務依然困難。儘管糧食及能源價格開始呈現下降趨勢，且第三季度有顯著的改善，但高企的價格水平於整年來說仍嚴重影響其生產成本。

同時，宏觀經濟的不利條件削弱消費信心，從而抑制需求。萬洲預期，不利的經營環境將持續影響2023年的餘下時間。因此，集團的短期財務表現將會承受壓力。為應對該等挑戰，萬洲將專注整頓我們的產業價值鏈，將繼續大力推動產品結構轉型和擴大銷售網絡、管理價格及控制成本。

其他報道

內地家電龍頭美的申來港上市 集資逾10億美元

南方東英比特幣期貨ETF今升近17% 成交近1.76億創上市最高

HKTVmall聘方太宣傳「街市同價」新鮮食材代購服務

渣打大灣區營商信心現狀指數第三季升至52.9

IMF料德國今年將超越日本 成為全球第3大經濟體

俄鋁19億人幣購河北氧化鋁精煉廠公司三成股權

娛樂酒料中期扭虧賺至少1000萬元

港交所歐冠升：有120間公司籌備在港IPO

習近平據報今日到訪人行 反映中國政府聚焦支持經濟及金融市場

L'OCCITANE上半年銷售增18% 第二季增17% 受惠中國復蘇

中海油第三季少賺8% 收入升5%

證監會阻止星美文化旅遊前CEO梁鳳儀處置個人物業

全日沽空金額減13% 比率一周低 盈富沽空增6%

京東昨晚啟動雙11 首10分鐘下單用戶數及成交訂單量按年升逾4倍

恒指跌穿17000關 收市跌180點 南水流出增2倍 科指9連陰創8年最長

敘福樓將引入日本爆紅食店「挽肉と米」 黃傑龍：行業非「不思進取」

KeeTa宣布明起覆蓋港島南區及新界區 提前完成全港覆蓋目標

淘寶今起啟動雙11 推「淘寶PLUS」品牌 港包郵門檻降至99元人民幣

中銀理財：新開立家庭子女賬戶按年上升1.7倍

PayMe登陸建華集團旗下超市及街市

道富CEO：10年期美債息或在5%見頂

WeChat Pay HK推深圳東門步行街及5商場電子現金券

TCL電子首三季智屏全球出貨量上升6.6%

【有片：埋身擊】納指期貨仍處弱勢 宜採取高沽策略