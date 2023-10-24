今年首九個月生物公允價值調整前收入按年跌4.5%，至194.88億美元，經營利潤下跌36.4%至10.47億美元。

集團今年首九個月的肉製品及豬肉銷量分別下跌1.9%及0.7%，分別達238.7萬公噸及296.1萬公噸。

按區域劃分，集團中國的首九個月收入按年跌1.55%至67.35億美元﹔美國及墨西哥的首九個月收入按年跌10.6%至102.74億美元﹔歐洲首九個月收入24.79億美元，按年增19.64%。

經營利潤方面，中國業務因貨幣因素的負面影響超過原材料成本降低的裨益，經營利潤下跌2.4%。美國則因原材料成本的降低及運營效率的提高，抵消了銷量及售價的下跌，經營利潤上升2.7%。歐洲則因各類成本高企，抵消了銷量及售價的上升，經營利潤下跌5.4%。

此外，集團指首九個月中國業務表現穩定，在歐洲的業務實現恢復性增長，但在

美國的業務依然困難。儘管糧食及能源價格開始呈現下降趨勢，且第三季度有顯著的改善，但高企的價格水平於整年來說仍嚴重影響其生產成本。

同時，宏觀經濟的不利條件削弱消費信心，從而抑制需求。萬洲預期，不利的經營環境將持續影響2023年的餘下時間。因此，集團的短期財務表現將會承受壓力。為應對該等挑戰，萬洲將專注整頓我們的產業價值鏈，將繼續大力推動產品結構轉型和擴大銷售網絡、管理價格及控制成本。

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