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【久利生專欄】北京人在講股

星期三新一份施政報告出籠，理應行文分析一下，特別是地產「減辣」呼聲此起彼落，但思前想後，結論其實一早已寫在牆上，筆者年初曾稱，「至於本欄2023年樓市預測，其實也大同小異，關鍵是一旦減辣所引發的入場意欲及購買力，還是根本就早已沒有？逆周期措施一直以來都是偽命題，假承托？」

Base case: 跌5%

Bull case:  0%

Bear case:  跌>10%

當時更作出上述預測。想不到的是，大行要到近日才輪流調低香港樓市預測，繼花旗及大摩(打倒10個月前的自己)後，瑞銀發表研究報告，亦調低今、明兩年的香港樓價預測，由預先原期今年升5%微調至「0%至5%」，並料明年樓價將跌10%，反映中小發展商的高槓桿風險，以及高息環境較預期中更長。摩通最新亦將港樓放入「審慎觀察」名單。

而中原城市領先指數至今「已蒸發今年全部升幅」，2023年暫跌1.01%，指數比4月168.4點高位累跌7.85%。「創近六年半新低，重返2017年4月底時水平」。不少人期望逆周期措施可以一舉扭轉港樓的下行趨勢，但看來不易，而這亦可能間接影響到發展商向媒體投放廣告的開銷預算。

上周社交媒體開始流傳，電視廣播有計劃關閉「無綫財經體育資訊台」，並涉及裁員30人。公司上周末發新聞稿回應事件，「稱並未向通訊事務管理局提交過頻道增減的相關申請。」又指「會按市場情況，不時檢視其節目或頻道安排... 至今為止，TVB並未向通訊局提交過相關申請。」簡言之 ，就是未有即時作出否認。反而中環財經評論界主要得兩個反應， 一是「好耐啦!」， 另一是「仲有30人?」

據筆者了解，當初由「J5」轉至「J Finance」，是為進入大灣區落地而鋪路，計劃先開三至五個相關的財經新聞及資訊節目，同時加強推進普通話內容獨立成台的可能性，那大約是2017年至2018年的事，當年外圍未見超高通脹、2019新冠病毒，以至5厘國債息、所以85台亦加入了晚間的美股直播時段，搶非慣性收視。但後來受到金融市場客觀環境變化，加上企業內在人為因素影響，先前的部署到近一兩年基本上已經「放軟手腳」，唱高收低，The rest is history。

當然 ，「個市唔就」亦多少有些推波助瀾。財經媒體向來都有「牛市開show、熊市摺書」的周期定律，當抽IPO新股變GBO綠債，港交所業績都要靠定存，恒指萬七、滬指三千...而今年可以說是本地股評人正式大規範KOL化的元年(坦白說包裝是良莠不齊)，但無論如何，評論陣地已由大氣電波搬到YT、FB、IG，也應驗了ETF通一啟動便「冇運行」的預言，甚至恒指2年內都上不到三萬點? 

今年7月，有傳TVB的新聞及資訊部將裁員，當時公司指安排是之前推出的「成本與資源管理優化計劃」的其中一部分。這也是沒辦法，TVB財經台從不接窩輪發行商生意、又難改行直播帶貨的路線。不如直接鼓勵藝員趁今次一旦減辣換樓，再上小紅書淘寶直播入伙收樓視頻，可能更易於反映在股價上。

電視台當務之急仍是「搶人才」，A股「跌跌不休」，上證指數上周五失守三千點大關後，周一持續走低，讓投入股市僅三個多月的環球時報前總編輯胡錫進也受不了，發文高喊：「不能夠放任股市持續跌下去」。既然如此，北京人在香港，不如邀請「股民老胡」加入股評人行列，假以時日，應該可以有阿叻對電視節目的影響力。

久利生