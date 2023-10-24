南海控股（0680）公布，已於上周五即10月20日百慕達時間，于品海在集團持股45.82%的股權接管人何國樑、侯佳伶及葛俊在百慕達，提交單方面傳票。經百慕達法院審理後，南海承諾，其本身及附屬公司不得處置用於營運的任何資產、不得任命任何人擔任南海董事，及不得借款超過其業務常規借款金額。
但是南海預計，法院通常押後單方面傳票至11月6日至20日的時間內進行的聽證會，其將在其法律顧問的協助下，繼續處理前述原訴傳票。根據公布，在處理董事會組成的爭議，料將在11月6日至20日的時間內的進行最終聽證。
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