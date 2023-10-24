但是南海預計，法院通常押後單方面傳票至11月6日至20日的時間內進行的聽證會，其將在其法律顧問的協助下，繼續處理前述原訴傳票。根據公布，在處理董事會組成的爭議，料將在11月6日至20日的時間內的進行最終聽證。

其他報道

內地家電龍頭美的申來港上市 集資逾10億美元

南方東英比特幣期貨ETF今升近17% 成交近1.76億創上市最高

HKTVmall聘方太宣傳「街市同價」新鮮食材代購服務

渣打大灣區營商信心現狀指數第三季升至52.9

IMF料德國今年將超越日本 成為全球第3大經濟體

俄鋁19億人幣購河北氧化鋁精煉廠公司三成股權

娛樂酒料中期扭虧賺至少1000萬元

港交所歐冠升：有120間公司籌備在港IPO

習近平據報今日到訪人行 反映中國政府聚焦支持經濟及金融市場

L'OCCITANE上半年銷售增18% 第二季增17% 受惠中國復蘇

中海油第三季少賺8% 收入升5%

證監會阻止星美文化旅遊前CEO梁鳳儀處置個人物業

全日沽空金額減13% 比率一周低 盈富沽空增6%

京東昨晚啟動雙11 首10分鐘下單用戶數及成交訂單量按年升逾4倍

恒指跌穿17000關 收市跌180點 南水流出增2倍 科指9連陰創8年最長

敘福樓將引入日本爆紅食店「挽肉と米」 黃傑龍：行業非「不思進取」

KeeTa宣布明起覆蓋港島南區及新界區 提前完成全港覆蓋目標

淘寶今起啟動雙11 推「淘寶PLUS」品牌 港包郵門檻降至99元人民幣

中銀理財：新開立家庭子女賬戶按年上升1.7倍

PayMe登陸建華集團旗下超市及街市

道富CEO：10年期美債息或在5%見頂

WeChat Pay HK推深圳東門步行街及5商場電子現金券

TCL電子首三季智屏全球出貨量上升6.6%

【有片：埋身擊】納指期貨仍處弱勢 宜採取高沽策略