moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

南海控股：于品海股權接管人發傳票  擬禁公司處置任何資產

南海控股（0680）公布，已於上周五即10月20日百慕達時間，于品海在集團持股45.82%的股權接管人何國樑、侯佳伶及葛俊在百慕達，提交單方面傳票。經百慕達法院審理後，南海承諾，其本身及附屬公司不得處置用於營運的任何資產、不得任命任何人擔任南海董事，及不得借款超過其業務常規借款金額。

但是南海預計，法院通常押後單方面傳票至11月6日至20日的時間內進行的聽證會，其將在其法律顧問的協助下，繼續處理前述原訴傳票。根據公布，在處理董事會組成的爭議，料將在11月6日至20日的時間內的進行最終聽證。

其他報道

內地家電龍頭美的申來港上市 集資逾10億美元

南方東英比特幣期貨ETF今升近17% 成交近1.76億創上市最高

HKTVmall聘方太宣傳「街市同價」新鮮食材代購服務

渣打大灣區營商信心現狀指數第三季升至52.9

IMF料德國今年將超越日本 成為全球第3大經濟體

俄鋁19億人幣購河北氧化鋁精煉廠公司三成股權

娛樂酒料中期扭虧賺至少1000萬元

港交所歐冠升：有120間公司籌備在港IPO

習近平據報今日到訪人行 反映中國政府聚焦支持經濟及金融市場

L'OCCITANE上半年銷售增18% 第二季增17% 受惠中國復蘇

中海油第三季少賺8% 收入升5%

證監會阻止星美文化旅遊前CEO梁鳳儀處置個人物業

全日沽空金額減13% 比率一周低 盈富沽空增6%

京東昨晚啟動雙11 首10分鐘下單用戶數及成交訂單量按年升逾4倍

恒指跌穿17000關 收市跌180點 南水流出增2倍 科指9連陰創8年最長

敘福樓將引入日本爆紅食店「挽肉と米」 黃傑龍：行業非「不思進取」

KeeTa宣布明起覆蓋港島南區及新界區 提前完成全港覆蓋目標

淘寶今起啟動雙11 推「淘寶PLUS」品牌 港包郵門檻降至99元人民幣

中銀理財：新開立家庭子女賬戶按年上升1.7倍

PayMe登陸建華集團旗下超市及街市

道富CEO：10年期美債息或在5%見頂

WeChat Pay HK推深圳東門步行街及5商場電子現金券

TCL電子首三季智屏全球出貨量上升6.6%

【有片：埋身擊】納指期貨仍處弱勢 宜採取高沽策略