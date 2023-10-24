通用汽車（美：GM）公布，第三季收入按年增長5.4%至441億美元，勝於分析師預期的436.8億美元。股東應佔利潤為30.6億美元，按年跌7.3%，調整後每股盈利2.28美元，高於分析師預期的1.88美元。不過由於自9月中開始的罷工導致成本不斷上升，通用汽車取消全年指引。通用汽車原先預期，今年調整後盈利介乎120億至140億美元。通用汽車表示，罷工導致的汽車產量減少，以致稅前收益損失約8億美元，其中第三季損失2億美元。