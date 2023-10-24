通用汽車（美：GM）公布，第三季收入按年增長5.4%至441億美元，勝於分析師預期的436.8億美元。股東應佔利潤為30.6億美元，按年跌7.3%，調整後每股盈利2.28美元，高於分析師預期的1.88美元。不過由於自9月中開始的罷工導致成本不斷上升，通用汽車取消全年指引。通用汽車原先預期，今年調整後盈利介乎120億至140億美元。通用汽車表示，罷工導致的汽車產量減少，以致稅前收益損失約8億美元，其中第三季損失2億美元。
通用汽車第三季在北美地區的調整後獲利，按年跌9.5%。中國業務股權收入按年跌42%。由於需求低於預期，通用汽車取消其電動車的短期目標。該公司原本爭取在2022年至24年中，於北美銷售40萬輛電動車。今年下半年在北美生產10萬輛電動車。
其他報道
南方東英比特幣期貨ETF今升近17% 成交近1.76億創上市最高
L'OCCITANE上半年銷售增18% 第二季增17% 受惠中國復蘇
京東昨晚啟動雙11 首10分鐘下單用戶數及成交訂單量按年升逾4倍
恒指跌穿17000關 收市跌180點 南水流出增2倍 科指9連陰創8年最長
敘福樓將引入日本爆紅食店「挽肉と米」 黃傑龍：行業非「不思進取」
KeeTa宣布明起覆蓋港島南區及新界區 提前完成全港覆蓋目標
淘寶今起啟動雙11 推「淘寶PLUS」品牌 港包郵門檻降至99元人民幣