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聯通第三季純利按年升3%

中國聯通（0762）公布今年首三季業績，期內純利升10.1%至172.5億元（人民幣，下同）。換言之，中聯通第三季純利為48.6億元，按年升3.08%。

第三季營業收入按年升2.44%至898.6億元，其中服務收入按年升3.55%至814.8億元，銷售通信產品收入則跌7.18%至83.9億元。期內EBITDA按年微跌0.22%至252.7億元。

産業互聯網業務方面，第三季收入按年升9.02%至177.2億元；物聯網業務收入升13.5%至21.2億元；大數據業務收入升33.7%至11.7億元；以及「聯通雲」收入升37.1%至112億元。

截至今年9月底止，移動用戶規模達到3.32億戶，移動用戶淨增達到967萬戶，移動ARPU達到44.3元；固網寬帶用戶達到1.11億戶，年內淨增用戶為783萬戶，寬帶綜合ARPU達到47.9元。

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