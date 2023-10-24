復星旅文（1992）公布今年首9個月的營運數據，旅遊運營營業額（按一致匯率計）按年上升約19.4%，至約141.9億元（人民幣，下同），當中Club Med營業額約117.8億元，按年增長約21.3%，且較2019年同期增長約16.8%。
期內Club Med容納能力較2022年同期增長約6.7%，並已恢復至2019年同期的約97.2%。全球平均床位入住率約63%，按年增加2個百分點，較2019年同期跌3個百分點
三亞亞特蘭蒂斯方面，期內營業額約13.68億元，按年增長約83.2%。訪客約490萬人次，較2022年同期增長約105.2%。平均入住率達約85.1%，較2022年同期增長40.6個百分點
麗江地中海國際度假區錄得運營業務營業額達約9020萬元，按年升約26.3%。
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