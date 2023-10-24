復星旅文（1992）公布今年首9個月的營運數據，旅遊運營營業額（按一致匯率計）按年上升約19.4%，至約141.9億元（人民幣，下同），當中Club Med營業額約117.8億元，按年增長約21.3%，且較2019年同期增長約16.8%。