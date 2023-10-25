美債息個別發展，債息倒掛個別發展，美股上升。美國PMI升至三個月高點，顯示企業活動加速，通脹指標出現降溫，標普經濟學家稱這將鼓舞對經濟軟著陸的期望。美國眾院議長選舉再次難產，共和黨提名人選據悉退出。蘋果公司將於10月31日舉行可能是今年最後一次的新品發布會，或將發布新款Mac電腦並推出M3 Mac晶片。谷歌母公司Alphabet第三季度收入高過市場預期，但是對公司未來增長至關重要的雲業務的收入和利潤均遜於市場預測，Alphabet盤後重挫，現跌逾6%。得益於雲計算業務的成長，微軟第一財季營收超預期增長13%，為六個季度以來最快。微軟盤後升逾3%。
道瓊斯工業平均指數收漲204點，升幅0.63%，報33141點。標普500指數收漲30點，升幅0.73%，報4247點。納斯達克綜合指數收漲121點，或0.94%，報13139點。
3M升5.28%，報90.12美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻29點，而雪佛龍跌2.51%，報156.65元，拖累道指26點。
科技股方面，蘋果收市報173.44元，升0.25%，谷歌母公司Alphabet收市報138.81元，升1.69%，亞馬遜收市報128.56元，升1.58%，Facebook收市報312.55元，跌0.46%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.45%，報435點。德國DAX指數收漲0.54%，報14879點；法國CAC 40指數漲0.64%，報6893點；英國富時100指數收漲0.21%，報7389點。
納斯達克中國金龍指數收漲3.98%，報6389點。
美國2年期債息曾升最多1.66%，是10月17日後最大升幅，當日升幅為2.72%。高見5.1312厘，是10月20日5.1671厘後最高。收市報5.1119厘，是10月19日後收市新高，當日報5.1585厘。
美國10年期債息曾跌最多1.08%，低見4.7976厘，是10月17日4.7018厘後最低。收市報4.8229厘，是10月16日後收市新低，當日報4.706厘。連跌3日，累計跌0.167厘，對上一次連跌3日是8月29日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是8月30日。
美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至29.534基點，是10月19日30.982基點後最闊。收市報29.323基點，是10月18日後收市最闊，當日報30.981基點。連續兩日擴大，累計跌12.95基點，對上一次連跌2日是10月11日。
美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至66.538基點，是10月18日70.208基點後最闊。收市報62.445基點，是10月17日後收市最闊，當日報68.827基點。連續3日擴闊，累計12.749基點，對上一次連跌3日是8月29日。
道指曾升最多1.02%，是10月16日後最大升幅，當日升幅為1.24%。高見33272.19點，是10月20日33425.77點後最高。收市報33141.38點，是10月19日後收市新高，當日報33414.17點。
標指曾升最多1%，是10月16日後最大升幅，當日升幅為1.28%。高見4259.38點，是10月20日4276.56點後最高。收市報4247.68點，是10月19日後收市新高，當日報4278點。
納指曾升最多1.17%，是10月23日後最大升幅，當日升幅為1.23%。高見13170.39點，是10月20日13177.35點後最高。收市報13139.88點，是10月19日後收市新高，當日報13186.17點。連升2日，累計升156.07點，對上一次連升2日是10月9日。
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