道瓊斯工業平均指數收漲204點，升幅0.63%，報33141點。標普500指數收漲30點，升幅0.73%，報4247點。納斯達克綜合指數收漲121點，或0.94%，報13139點。

3M升5.28%，報90.12美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻29點，而雪佛龍跌2.51%，報156.65元，拖累道指26點。

科技股方面，蘋果收市報173.44元，升0.25%，谷歌母公司Alphabet收市報138.81元，升1.69%，亞馬遜收市報128.56元，升1.58%，Facebook收市報312.55元，跌0.46%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.45%，報435點。德國DAX指數收漲0.54%，報14879點；法國CAC 40指數漲0.64%，報6893點；英國富時100指數收漲0.21%，報7389點。

納斯達克中國金龍指數收漲3.98%，報6389點。

美國2年期債息曾升最多1.66%，是10月17日後最大升幅，當日升幅為2.72%。高見5.1312厘，是10月20日5.1671厘後最高。收市報5.1119厘，是10月19日後收市新高，當日報5.1585厘。

美國10年期債息曾跌最多1.08%，低見4.7976厘，是10月17日4.7018厘後最低。收市報4.8229厘，是10月16日後收市新低，當日報4.706厘。連跌3日，累計跌0.167厘，對上一次連跌3日是8月29日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是8月30日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至29.534基點，是10月19日30.982基點後最闊。收市報29.323基點，是10月18日後收市最闊，當日報30.981基點。連續兩日擴大，累計跌12.95基點，對上一次連跌2日是10月11日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至66.538基點，是10月18日70.208基點後最闊。收市報62.445基點，是10月17日後收市最闊，當日報68.827基點。連續3日擴闊，累計12.749基點，對上一次連跌3日是8月29日。

道指曾升最多1.02%，是10月16日後最大升幅，當日升幅為1.24%。高見33272.19點，是10月20日33425.77點後最高。收市報33141.38點，是10月19日後收市新高，當日報33414.17點。

標指曾升最多1%，是10月16日後最大升幅，當日升幅為1.28%。高見4259.38點，是10月20日4276.56點後最高。收市報4247.68點，是10月19日後收市新高，當日報4278點。

納指曾升最多1.17%，是10月23日後最大升幅，當日升幅為1.23%。高見13170.39點，是10月20日13177.35點後最高。收市報13139.88點，是10月19日後收市新高，當日報13186.17點。連升2日，累計升156.07點，對上一次連升2日是10月9日。

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