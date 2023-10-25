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港股ADR升372點 夜期高水488點 美期亞股個別發展 中海外等業績

美股向上，港股ADR升372點或2.14%，報17363點，即月恒指夜期升522點，報17480點，夜期高水488點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.64%，折合報293.31元；阿里巴巴（9988）升4.98%，折合報81.04元；美團（3690）升5.31%，折合報113.21元；匯控（0005）升0.61%，折合報58.96元；建行（0939）升1.25%，折合報4.53元。

道期現升0.147%；標期現跌0.16%；納期現跌0.32%。日本東證指數現升0.91%；韓國KOSPI指數現跌0.17%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.18%。

VIX指數隔晚跌6.87%或1.4點，報18.97點。

紐油現跌0.1%或0.08美元，報83.65美元；布油現升0.01%或0.01美元，報88.08美元；金價現升0.12%或2.37美元，報1973.34美元；LME 銅期貨隔晚升0.99%或79.5美元，報8051.5美元。美國10年期債息現跌0.08%或0.0042厘，報4.8187厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中海外（0688）、中廣核電力（1816）、中國鋁業（2600）、中煤能源（1898）、中集車輛（1839）、維達國際（3331）、上海石油化工股份（0338）等。

耐世特（1316）：UAW罷工已波及集團北美設施，遭客戶發出「違約」通知。

三菱汽車結束在華汽車生產，合營公司股份轉予廣汽（2238）

特步（1368）：配售傳聞不實，大股東有意增持。

復星旅文（1992）首9個月旅遊運營營業額升近兩成至142億人幣。

聯通（0762）第三季純利按年升3%。

南海控股（0680）：于品海股權接管人發傳票，擬禁公司處置任何資產。

港交所（0388）歐冠昇：有120間公司籌備在港IPO。

萬洲國際（0288）今年首9個月純利趺38%至5.7億美元。

香港科技探索（1137）旗下HKTVmall聘方太宣傳「街市同價」新鮮食材代購服務。

英皇娛樂酒（0296）料中期扭虧賺至少1000萬元。

L'OCCITANE（0973）上半年銷售增18%，第二季增17%，受惠中國復蘇。

中海油（0883）第三季少賺8%，收入升5%。

 

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