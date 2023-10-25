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ASMPT第三季少賺97% 第四季收入料跌23%

ASMPT（0522）公布，第三季純利1462.6萬元，按年跌97.6%，按季亦跌95.2%。期內收入，按年跌23.8%，按季亦跌10.9%，跌至34.7 億元(4.44 億美元)，稍低過預期的35億元。第四季度預計收入3.90億美元至4.60億美元，以中位數計按年跌23.2%，按季亦跌4.2%，市場預期為4.566億美元。

第三季收入當中，半導體解決方案收入15.7億港元，按年跌29%，高過預期的15.2億元；表面貼裝技術解決方案收入19億元，按年跌19%，稍低過預期的19.4億元。

第三季新增訂單總額為29.6億元(3.79 億美元)，按年跌18.3%，按季亦跌1.8%；毛利率為 34.2%，按年跌670 點子，按季亦跌594 點子；經營利潤率為 1.9%，按年跌1,254 點子，按季亦跌802 點子；每股基本盈利為0.04 元，按年跌97.3%，按季亦跌94.7%。

公司指，第三季業務繼續受持續疲弱的行業狀況影響，在審慎的消費者情緒下，供求狀態仍

未轉好。就終端市場應用而言，汽車和工業的銷售收入貢獻持續佔集團銷售收入的最高比例。

集團行政總裁黄梓达表示，對集團的長期增長機會抱有信心，令人鼓舞的是，看到客戶對生成式人工智能的需求增加。

 

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