恒指今早高開473點或2.79%，報17465點，大市成交金額21億元；國指今早高開193點或3.35%，報5993點。恒生科技指數開市報3786點，升4.53%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為16.34%，下跌為1.35%，無升跌為82.29%。