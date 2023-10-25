恒指今早高開473點或2.79%，報17465點，大市成交金額21億元；國指今早高開193點或3.35%，報5993點。恒生科技指數開市報3786點，升4.53%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為16.34%，下跌為1.35%，無升跌為82.29%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。中海油（0883）、萬洲（0288）、翰森製藥（3692）拖累大市。
藍籌78隻升，2隻下跌，0隻無升跌。中升（0881）升10.07%，報19.9元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌2.25%，報4.34元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報59.45元，升7.8%；跌幅最大的是微博－ＳＷ（9898）無成交，報88.85元。
恒指上試20天線(17534.32點)。科指上試20天線(3811.85點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中海外（0688）開市報15.2元，升3.54%。中廣核電力（1816）開市報1.9元，升1.06%。中國鋁業（2600）開市報3.94元，升2.34%。中煤能源（1898）開市報6.08元，升1.16%。中集車輛（1839）無成交，報5.78元。維達國際（3331）無成交，報19.34元。上海石油化工股份（0338）開市報1.03元，升0.98%。
ASMPT（0522）第三季少賺97% 第四季收入料跌23%。開市報68.9元，升1.7%。
耐世特（1316）：UAW罷工已波及集團北美設施，遭客戶發出「違約」通知。無成交，報3.7元。
三菱汽車結束在華汽車生產，合營公司股份轉予廣汽（2238）。開市報3.66元，升1.39%。
特步（1368）：配售傳聞不實，大股東有意增持。開市報6.96元，升2.5%。
復星旅文（1992）首9個月旅遊運營營業額升近兩成至142億人幣。無成交，報6.8元。
聯通（0762）第三季純利按年升3%。開市報5.28元，升0.19%。
南海控股（0680）：于品海股權接管人發傳票，擬禁公司處置任何資產。停牌。
港交所（0388）歐冠昇：有120間公司籌備在港IPO。開市報297.6元，升2.62%。
萬洲國際（0288）今年首9個月純利趺38%至5.7億美元。開市報4.34元，跌2.25%。
香港科技探索（1137）旗下HKTVmall聘方太宣傳「街市同價」新鮮食材代購服務。開市報2.8元，升1.82%。
英皇娛樂酒（0296）料中期扭虧賺至少1000萬元。無成交，報0.46元。
L'OCCITANE（0973）上半年銷售增18%，第二季增17%，受惠中國復蘇。開市報21.8元，升2.83%。
中海油（0883）第三季少賺8%，收入升5%。開市報13.4元，跌0.15%。
破頂股包括，核心經濟投資（0339）創52周高，見0.62元，開市報0.62元，升12.73%；益美國際控股（1870）創52周高，見1.38元，開市報1.38元，無升跌。
2隻股份創上市新低，包括寶沙發展（1069）低見0.051元，開市報0.051元，跌10.53%；甘肅銀行（2139）低見0.52元，開市報0.52元，跌1.89%。
創52周低包括，安寧控股（0128）低見0.265元，開市報0.265元，跌1.85%。
異動股
上升異動股，包括，核心經濟投資（0339）創52周高，見0.62元，開市報0.62元，升12.73%；中國新電信（8167）開市報0.036元，升12.5%；京城佳業（2210）開市報3.48元，升10.48%；譽宴（1483）開市報1.4元，升10.24%；中升（0881）開市報19.9元，升10.07%；恩典生命科技（2112）開市報0.405元，升9.46%；TL NATURAL GAS（8536）開市報0.59元，升9.26%。
下跌異動股，包括，CMON（1792）開市報0.029元，跌12.12%；寶沙發展（1069）創上市新低，見0.051元，開市報0.051元，跌10.53%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）開市報0.039元，跌7.14%；嘉鼎國際集團（8153）開市報0.073元，跌5.19%；力圖控股（1008）開市報0.145元，跌4.61%；南南資源（1229）開市報0.137元，跌4.2%；ＢＣ科技集團（0863）開市報4.75元，跌3.06%；靛藍星（8373）開市報0.078元，跌2.5%；萬洲（0288）開市報4.34元，跌2.25%。
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