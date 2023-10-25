芬蘭政府表示，「根據找到的證據和數據，已經可以確定事情發生順序，據信這艘懸掛香港區旗的『新新北極熊號』是導致輸氣管受損的原因」。

據彭博數據，「新新北極熊號」於10月8日在前往聖彼得堡的途中曾經經過該管道，並在10月10日離開聖彼得堡。這艘船註冊的船東是Hainan Xin Xin Yang Shipping，受益所有人身份不詳。

警方表示這艘船在國際水域航行時無法被攔截，而且它似乎不願被芬蘭當局接觸。警方表示，芬蘭官員正在與中國當局「密切」合作。芬蘭警方表示，不再將俄羅斯船隻「Sevmorput」的動向作為調查的主要部分。芬蘭早些時候將「Sevmorput」和「新新北極熊號」列為調查對象。

北約因為該事件已經增加在波羅的海的巡邏，並向該地區派出飛機和獵雷艇。這並不是波羅的海第一個受損的能源資產。一年多前，在丹麥和瑞典附近海域發生的爆炸令北溪天然氣管道的兩條線路斷裂，對這些事件的調查結果至今尚未公布。

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