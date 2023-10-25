港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連升，跌1.7點子至4.94821%，是10月20日後最低，當日報4.90768%。
港元現報7.8239元貶值7點子，曾貶值最多13點子，報7.8245元，亦曾升值最多6點子，報7.8226元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌36.37點子至4.1975%，是2023年10月19日後最低；1星期HIBOR升0.01點子至4.72393%；2星期HIBOR跌1.32點子至4.81066%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.44點子至5.22625%；6個月期HIBOR跌0.21點子至5.31066%；12個月期HIBOR跌0.14點子至5.46917%。
美元指數現報106.16貶值0.11點或0.1%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43892%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5312%，連續2日收窄，利差是2023年10月18日後最窄，當日差距為-0.492%。
對上一次連續2日收窄，是2023年10月17日，當日利差報-0.4308%。
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