促進微電子研發，於明年內成立「香港微電子研發院」，引領和促進大學、研發中心和業界合作，包括研究第三代半導體核心技術，利用大灣區內完備的製造業產業鏈和龐大的市場。新建成的「微電子中心」明年啟用，提供先進的專用基礎設施和硬件配套；

此外，加速建設超算中心，助人工智能發展，數碼港明年起分將階段設立人工智能超算中心，支撐科研及相關行業的強大算力需求，推動產業發展。

支援初創企業成果轉化，透過「產學研1+計劃」，促進大學的科研成果轉化和商品化。首批申請結果明年第一季公布。

政府會把每所指定大學技術轉移處的資助上限增加一倍至1,600萬元，讓大學加強支援技術轉移和擴大市場拓展服務；也會吸納更多海內外知名的初創服務機構落戶香港，提供孵化及進一步發展指導服務。

施政報告還會設立100億元「新型工業加速計劃」 ，為推動下游的新型工業發展，我們會為生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技的企業，提供更多資助，包括為新設生產設施相關費用，以（政府）1：（公司）2的配對形式，提供最多2億元的配對資助；亦會探討讓計劃下的企業可更彈性聘用非本地技術人員，及適度放寬使用資助聘用研究人才的限制。

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