政府將擴大「高端人才通行證計劃」大學名單， 擴闊吸納世界各地人才網絡，11月起，合資格大學名單會增加八間頂尖內地和海外院校至184間。

另外，即日起開放越南人才來港就業的簽證政策，並放寬越南人商務和旅遊「一簽多行」來港的申請門檻。我們亦會開放老撾及尼泊爾人才來港就業、受訓和就讀大學教育資助委員會（教資會）資助院校。

李家超又指，將落實「資本投資者入境計劃」，在香港投資於股票、基金、債券等資產（房地產除外）3,000萬元或以上的合資格投資者，可以透過計劃申請來港，以增強香港資產及財富管理、金融及相關專業服務界別的發展優勢，細節今年內公布。

為紓緩技術行業的人手短缺壓力，職業訓練局2024/25學年起入學的指定全日制高級文憑課程外地學生，畢業後可留港一年，尋找與其專業相關的工作。此安排會試行兩年再作檢討。

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