內地時隔23年再度進行年內預算調整並增發國債，向市場傳遞出積極的財政政策發力的信號，市場預期會對第四季及明年GDP產生顯著帶動作用，推動A股、港股今早高開，不過半日收市升幅均大為收窄。
恒指今早高開473點，高位升474點，低位升185點，高低波幅289點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為32.02%，下跌為18.36%，無升跌為49.61%。
恒指半日升200點或1.18%，報17191點，大市成交金額540億元；國指升88點或1.53%，報5887點。恒生科技指數收報3727點，升2.89%。
藍籌股成交金額255.48億元，佔大市成交47.31%；科指成份股成交金額141.47億元，佔大市成交26.19%；國指成份股成交金額217.95億元，佔大市成交40.36%。
24隻雙櫃台股，總成交1.3億元人民幣，相當於約1.39億港元，佔大市成交的0.26%。
窩輪及牛熊證成交金額減少30.59%，至74.51億元，佔大市成交13.77%。牛熊證成交金額22.49億元，減少57.32%；窩輪成交金額52.02億元，減少4.81%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、中移動（0941）、中海油（0883）拖累大市。
藍籌63隻升，15隻下跌，2隻無升跌。聯想（0992）升5.77%，收報8.8元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌7.02%，收報4.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，2隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報134.6元，升5.82%；跌幅最大的是快手（1024）收報52.85元，跌1.49%。
恒指受制於10天線(17574.21點)、20天線(17520.63點)。科指10天線(3798.36點)得而復失。
北水南下合計淨流出0.2億元，終止連續3日流入。南水北上合計淨流入1.1億元人民幣，終止連續7日流出。
施政報告｜據報從價印花稅下調一半至7.5%。本地地產股個別發展，新世界發展（0017）收報14.54元，升1.11%。新鴻基地產（0016）收報79.55元，跌0.44%。長實集團（1113）收報39.05元，升0.26%。恒地（0012）收報20.7元，升0.49%。信和置業（0083）收報8.81元，升2.44%。
華置（0127）收報1.48元，跌1.33%。嘉華國際（0173）見52周低2.09元，收報2.11元，升0.48%。
微博（9898）可查訪客記錄？微博CEO回應：「還在測」。收報93.15元，升4.84%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中海外（0688）收報14.98元，升2.04%。中廣核電力（1816）收報1.89元，升0.53%。中國鋁業（2600）收報4.01元，升4.16%。中煤能源（1898）收報6.16元，升2.5%。中集車輛（1839）收報5.82元，升0.69%。維達國際（3331）收報19.5元，升0.83%。上海石油化工股份（0338）收報1.01元，跌0.98%。
ASMPT（0522）第三季少賺97% 第四季收入料跌23%。收報69.75元，升2.95%。
耐世特（1316）：UAW罷工已波及集團北美設施，遭客戶發出「違約」通知。收報3.62元，跌2.16%。
三菱汽車結束在華汽車生產，合營公司股份轉予廣汽（2238）。收報3.69元，升2.22%。
特步（1368）：配售傳聞不實，大股東有意增持。收報7.02元，升3.39%。
復星旅文（1992）首9個月旅遊運營營業額升近兩成至142億人幣。收報6.94元，升2.06%。
聯通（0762）第三季純利按年升3%。收報4.9元，跌7.02%。
南海控股（0680）：于品海股權接管人發傳票，擬禁公司處置任何資產。停牌。
港交所（0388）歐冠昇：有120間公司籌備在港IPO。收報288.6元，跌0.48%。
萬洲國際（0288）今年首9個月純利趺38%至5.7億美元。收報4.3元，跌3.15%。
香港科技探索（1137）旗下HKTVmall聘方太宣傳「街市同價」新鮮食材代購服務。收報2.82元，升2.55%。
英皇娛樂酒（0296）料中期扭虧賺至少1000萬元。收報0.465元，升1.09%。
L'OCCITANE（0973）上半年銷售增18%，第二季增17%，受惠中國復蘇。收報21.45元，升1.18%。
中海油（0883）第三季少賺8%，收入升5%。收報12.92元，跌3.73%。
破頂股包括，滄港鐵路（2169）創上市新高，見13.1元，收報12.72元，升0.95%；德銀天下（2418）創上市新高，見2.18元，收報2.16元，無升跌；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1092.95元，收報1092.95元，升0.01%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見109.3元，收報109.3元，升0.05%；核心經濟投資（0339）創52周高，見0.63元，收報0.45元，跌18.18%；德林控股（1709）創52周高，見4.08元，收報3.99元，跌1.24%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.31元，收報6.31元，無升跌；九興控股（1836）創52周高，見9元，收報9元，升2.27%；益美國際控股（1870）創52周高，見1.44元，收報1.4元，升1.45%；脈資資源（8186）創52周高，見0.495元，收報0.45元，升8.43%；亞洲先鋒娛樂（8400）創52周高，見0.056元，收報0.056元，升1.82%。
32隻股份創上市新低，其中十隻包括，金科服務（9666）低見8.31元，收報8.34元，跌5.55%；融信服務（2207）低見0.49元，收報0.55元，跌9.84%；招商局置地（0978）低見0.3元，收報0.315元，跌7.35%；民生教育（1569）低見0.224元，收報0.228元，跌1.3%；澳洲成峰高教（1752）低見0.043元，收報0.043元，跌10.42%；亞洲果業（0073）低見0.023元，收報0.023元，跌30.3%；嘉進投資國際（0310）低見0.013元，收報0.015元，升7.14%；延長石油國際（0346）低見0.36元，收報0.39元，升2.63%；北方礦業（0433）低見0.082元，收報0.094元，跌1.05%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.03元，收報0.031元，跌26.19%。
33隻股份創52周低，其中十隻包括，毛記葵涌（1716）低見0.41元，收報0.5元，升4.17%；經濟日報（0423）低見0.99元，收報0.99元，無升跌；嘉華國際（0173）低見2.09元，收報2.11元，升0.48%；中銀香港（2388）低見20.5元，收報20.7元，升0.49%；信義光能（0968）低見4.85元，收報4.88元，跌2.98%；福萊特玻璃（6865）低見15.42元，收報15.48元，跌4.09%；國銳地產（0108）低見0.57元，收報0.57元，跌12.31%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.7元，收報0.71元，跌1.39%；安寧控股（0128）低見0.26元，收報0.265元，跌1.85%；龍記集團（0255）低見1.42元，收報1.42元，跌0.7%。
異動股
上升異動股，包括，WAC HOLDINGS（8619）收報0.07元，升45.83%；豐盛控股（0607）平上市低位0.015元，收報0.021元，升40%；立高控股（8472）收報1.28元，升24.27%；米技國際控股（1715）收報0.09元，升23.29%；利駿集團香港（8360）收報1.36元，升21.43%；力豐（集團）（0387）收報0.53元，升20.45%；先機企業集團（0176）收報0.018元，升20%；上海小南國（3666）收報0.054元，升17.39%；高維科技（2086）收報1元，升14.94%；首控集團（1269）收報0.048元，升14.29%。
下跌異動股，包括，亞洲果業（0073）創上市新低，見0.023元，收報0.023元，跌30.3%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）創上市新低，見0.03元，收報0.031元，跌26.19%；佳民集團（8519）收報0.045元，跌25%；勵時集團（1327）收報0.079元，跌21%；華控康泰（1312）收報0.028元，跌20%；中國蜀塔（8623）收報0.065元，跌18.75%；ＢＣ科技集團（0863）收報4元，跌18.37%；核心經濟投資（0339）創52周高，見0.63元，收報0.45元，跌18.18%；滉達富控股（1348）收報0.053元，跌17.19%；人和科技（8140）收報0.073元，跌16.09%；童園國際（3830）平上市低位0.026元，收報0.032元，跌15.79%。
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