集團副主席黃永光指，集團在大灣區內已聯同九龍倉集團（0004）合作發展一個服務式住宅，並正在放租，同時亦與嘉里合作發展另一項目，並正在建中。他謂集團對大灣區、前海及前海的發展。黃志祥更明言，在大灣區內眾城市中，他們會看好深圳的發展，他亦有到當地留意最新發展。

在香港的商場部署方面，新建的朗壹廣場早於兩個月前落成，涉50萬平方呎。資產管理董事蔡碧林稱，集團已不斷優化屯門市廣場，及在奥海城商場引進更多餐飲項目，增加吸引力。

至於香港樓市方面，黃永光料可以平穩及健康發展，當中亦有利好因素，例如香港人口比去年淨增長15萬、租務非常活躍、政府亦和30間創科簽署諒解備忘錄過來發展，及失業率降至4年半新低，均利好香港經濟發展，並有助未來市況平穩及健康。集團手持淨現金處於高水平，除了用來補充土地儲備，亦可以令派息穩定增長。

在物色新項目方面，黃志祥稱，他們會不時留意在港入標買地的機會，無論獨資及合資的項目也會留意，同時由於集團來自新加坡，他們也會留意當地的發展機會。黄永光說，集團來自北部都會區的發展，他們本身在錦田站有項目和港鐵（0066）合作。

至於酒店業務方面，該集團管理層指，在暑假及十一黄金周檔期，入住情況已經恢復至八、九成，並會提升服務質素，迎接通關後更多旅客過來。

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