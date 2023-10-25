moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中海外首三季經營溢利升5.9%

中海外（0688）公布，第三季收入為282.5億元人民幣(下同)，經營溢利為35.3億元。首9個月收入為1174.1億元，經營溢利為226.0億元，較去年同期不包含收購股權所產生收益的經營溢利，上升5.9%。截至9月底止，淨借貸比率為39.7%。首9個月實現合約物業銷售金額為2390.3億元，按年升18.7%。