中海外（0688）公布，第三季收入為282.5億元人民幣(下同)，經營溢利為35.3億元。首9個月收入為1174.1億元，經營溢利為226.0億元，較去年同期不包含收購股權所產生收益的經營溢利，上升5.9%。截至9月底止，淨借貸比率為39.7%。首9個月實現合約物業銷售金額為2390.3億元，按年升18.7%。
中海外表示，第三季內地經濟呈現總體恢復向好態勢，但國內需求仍顯不足，基礎仍需鞏固；各項地產政策更好滿足居民剛性和改善性住房需求。集團對房地產市場企穩轉好保持信心。
香港方面，中海外表示，受利率高企影響，本港樓市表現分化，觀望氣氛濃厚。但香港經濟正穩步復蘇，市場購買力仍然充裕，預期香港樓市中長期將保持平穩。
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