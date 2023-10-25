中海外表示，第三季內地經濟呈現總體恢復向好態勢，但國內需求仍顯不足，基礎仍需鞏固；各項地產政策更好滿足居民剛性和改善性住房需求。集團對房地產市場企穩轉好保持信心。

香港方面，中海外表示，受利率高企影響，本港樓市表現分化，觀望氣氛濃厚。但香港經濟正穩步復蘇，市場購買力仍然充裕，預期香港樓市中長期將保持平穩。

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