加強大灣區金融合作方面，繼續善用前海合作區金融改革創新措施，擴大香港金融機構在前海的業務範圍，包括推動香港有限合夥基金獲得前海外商投資股權投資管理企業（QFLP）的資格、參與內地私募股權投資，以及在明年上半年內與深圳當局共同設立深港金融合作委員會，為促進兩地金融市場互聯互通、金融科技和綠色金融合作、金融人才交流等提供建議。

另外，政府明年內將設立全新的綜合基金平台，擴闊香港的基金銷售網絡，提升市場效率及降低交易成本。

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