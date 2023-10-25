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銀河聯昌：減辣意料之內 維持對樓市中性看法

券商銀河聯昌證券指出，行政長官李家超今日發表任內第二份施政報告，宣布放寬三項樓市「辣招」，認為屬預期內，並將有助穩定香港房地產市場的交易量和樓價，總體而言該行維持對香港住宅市場建設性看法。

該行中港研究部董事總經理鄭懷武指出，三項減辣中，專才/人才計劃下的置業印花稅實施「先免後徵」與其預期一致，此稅項相當於30%樓價，將顯著降低這些人在香港買樓的成本。至於將BSD及NRSD稅率減半的政策好過預期，將SSD年期縮短至兩年亦與預期一致。

鄭懷武指，該行認為最重要的是，估計現在香港有超過20萬人（主要是內地人），他們在新措施下有很大的動力購買房產，當中10%至15%的人群能帶來需求達2萬至3萬間，相當於香港約兩年的新屋銷售量。

該行行業首選仍是新地（0016）、長實（1113）和信和置業（0083）

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