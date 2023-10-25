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據報碧桂園境外美元債首次被宣告違約

彭博報道，前藍籌內房碧桂園（2007）首次被正式宣告公開違約，據該社收到發予債券持有人的通知，碧桂園的一支美元債被認定為違約，亦是這家大型開發商發生首次公開債違約，可能進一步打擊本已脆弱的中國地產業信心。

報道指，據受托人花旗集團的通知，碧桂園未能在寬限期內支付一支美元債的利息，構成違約事件﹔此意味著若持有本金25%的債券持有人要求，受托管理人將宣布本只債券的本息立即到期應付，目前尚不知是否有此類要求。

報道指，一位花旗集團的發言人拒絕對這份發給債券持有人的通知進行置評；碧桂園在周三接到該社詢問時暫未置評。

碧桂園上周已表示，由於國內房地產市場深度調整，公司的銷售額持續承壓，如此前公告提及，公司預期無法如期履行所有境外債務款項的償付義務，希望通過尋求整體方案來解決目前面臨的困難，集團保持持續經營才可以最大程度恢復各方價值。

目前，碧桂園已聘請專業法律顧問、財務顧問協助評估本公司的資本結構及流動性狀況，努力秉持公平公正的原則，在切實可行的情況下推進解決方案，並將適時與各界進行溝通，最大程度保障所有利益相關方的權益。

 

 

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