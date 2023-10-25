行政長官李家超發表《施政報告》，宣布，接納「促進股票市場流動性專責小組」的建議，包括下調股票印花稅至至0.1%，目標於11月底完成立法程序。有本地傳媒引述政府消息人士指，股票印花稅恢復至2021年8月調整稅率前的幅度，是由李家超決定，小組本身並沒有建議調低多少幅度。