行政長官李家超發表《施政報告》，宣布，接納「促進股票市場流動性專責小組」的建議，包括下調股票印花稅至至0.1%，目標於11月底完成立法程序。有本地傳媒引述政府消息人士指，股票印花稅恢復至2021年8月調整稅率前的幅度，是由李家超決定，小組本身並沒有建議調低多少幅度。
知情人士指出，此舉有助降低交易成本，提振市場情緒，增加競爭力及投資者入市意欲，目標下個月內可修訂《印花稅條例草案》完成三讀。
至於證監會及港交所（0388）正研究如何落實維持惡劣天氣下交易等建議，有消息人士透露，目標下一個風季前、明年夏天落實。有關當局已就有關方向作技術準備，讓券商在惡劣天氣下仍使用到銀行服務。不過，消息人士亦坦言，在惡劣天氣下開市，未必所有事都可以網上進行，視乎能否維持一貫的服務，券商並非強制性要在惡劣天氣下參與交易。
港交所未止跌，午後最低見278.8元，跌3.86%，最新報279.6元，跌3.59%。
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