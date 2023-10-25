港交所稱，這個平台將有助於降低互惠基金行業的准入門檻，便利基金銷售，讓投資者有更豐富的投資產品選擇，鞏固香港作為國際資產管理中心的地位。

此外，港交所主席史美倫說：歡迎港府降低股票市場交易印花稅，這將有助於降低交易成本。連同其他措施，將為香港市場把握未來的重大機遇做好戰略佈局，並且鞏固香港市場現有的堅實基礎，提高其競爭力和吸引力。

港交所行政總裁歐冠昇則表示，作為促進股票市場流動性專責小組的成員，港交所積極參與小組討論，樂見今天的施政報告採納了專責小組提出的建議。這些措施將有助於降低交易成本、吸引更多投資者參與香港資本市場，從而提升市場流動性和深度。

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