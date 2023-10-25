至於若未達成效會否再減，消息人士指成交不只有印花稅因素，港交所和證監會亦會就專責小組建議研究中長期措施。另外，政府亦會研究就個別產品檢討印花稅，如現在ETF不收印花稅。

消息人士又指專責小組提交報告後，已經結束任務，特首亦全數採納小組建議。是次施政報告沒有提及的措施，如延長交易時間、研究減少一手股數等，消息人士指措施對市場影響較大，會在中長期措施中研究。

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