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2023施政報告｜消息：政府不期望降印花稅大振成交 會檢討個別產品印花稅

行政長官李家超發表《施政報告》，宣布，接納促進股票市場流動性專責小組建議，包括下調股票印花稅至至0.1%，政府消息人士認為，股市成交並非受印花稅單一因素影響，亦有高利率環境等外在因素，不相信下調可大幅提振股市成交，但希望下調交易成本，刺激股市氣氛。

至於若未達成效會否再減，消息人士指成交不只有印花稅因素，港交所和證監會亦會就專責小組建議研究中長期措施。另外，政府亦會研究就個別產品檢討印花稅，如現在ETF不收印花稅。

消息人士又指專責小組提交報告後，已經結束任務，特首亦全數採納小組建議。是次施政報告沒有提及的措施，如延長交易時間、研究減少一手股數等，消息人士指措施對市場影響較大，會在中長期措施中研究。

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