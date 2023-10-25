行政長官李家超發表《施政報告》，宣布，接納促進股票市場流動性專責小組建議，包括下調股票印花稅至至0.1%，政府消息人士認為，股市成交並非受印花稅單一因素影響，亦有高利率環境等外在因素，不相信下調可大幅提振股市成交，但希望下調交易成本，刺激股市氣氛。
至於若未達成效會否再減，消息人士指成交不只有印花稅因素，港交所和證監會亦會就專責小組建議研究中長期措施。另外，政府亦會研究就個別產品檢討印花稅，如現在ETF不收印花稅。
消息人士又指專責小組提交報告後，已經結束任務，特首亦全數採納小組建議。是次施政報告沒有提及的措施，如延長交易時間、研究減少一手股數等，消息人士指措施對市場影響較大，會在中長期措施中研究。
其他報道
2023施政報告｜港交所：籌備開發零售互惠基金綜合平台 歡迎港府降股票印花稅
施政報告2023︱消息指股票印花稅下調幅度由特首決定 惡劣天氣下開市安排最快明夏實行
施政報告2023︱政府降股票印花稅至0.1% 惟港交所午後仍跌3%
2023施政報告｜推動香港合夥基金取QFLP資格 明年設深港金融合作委員會
2023施政報告｜年內降港股市場資訊費用 續研惡劣天氣下維持交易
恒指半日升幅收窄至200點 科指升2.8% 聯想升5% 聯通跌7%
施政報告2023︱向中小企提供彈性還款選項 每月可選擇償還本金一成、兩成或五成
2023施政報告｜設100億元新型工業加速計劃 建微電子研發院援初創企業孵化