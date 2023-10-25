澳門在新賭牌規範，及旅遊局力推下，正致力吸納海外客源。較早前澳門旅遊局局長文綺華表示，海外遊客佔比已經回升至5%。根據最新統計，在芸芸眾多海外市場中，菲律賓及韓國的客源佔最多，分別達2.47萬及2.23萬人次，佔整體旅客1.07%及0.97%。

統計亦顯示，留宿旅客近116.95萬人次，不過夜旅客佔113.16萬人次，按年增加3.2倍及3.1倍。旅客平均逗留時間為1.4日，按年縮短0.4日；留宿旅客的平均逗留時間為2.5日，減少1日；不過夜旅客則逗留0.2日，則維持不變。

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