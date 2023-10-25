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澳門旅遊局：9月入境客按年增3.1倍至逾230萬 海外客佔近5.5%

澳門統計暨普查局最新資料顯示，今年9月入境旅客按年增加3.1倍至近230.11萬人次，按月下跌28.6%。按客源計，內地旅客按年增加2.2倍至158.94萬人次，大灣區珠三角九市旅客增加1.5倍至74.99萬人次，佔內地旅客比例達47.18%。撇除中港台的海外客方面，單月佔12.6萬人次，按月跌2.56%，雖然在入境人次連跌兩個月，但佔整體旅客比例則達5.48%。

澳門在新賭牌規範，及旅遊局力推下，正致力吸納海外客源。較早前澳門旅遊局局長文綺華表示，海外遊客佔比已經回升至5%。根據最新統計，在芸芸眾多海外市場中，菲律賓及韓國的客源佔最多，分別達2.47萬及2.23萬人次，佔整體旅客1.07%及0.97%。

統計亦顯示，留宿旅客近116.95萬人次，不過夜旅客佔113.16萬人次，按年增加3.2倍及3.1倍。旅客平均逗留時間為1.4日，按年縮短0.4日；留宿旅客的平均逗留時間為2.5日，減少1日；不過夜旅客則逗留0.2日，則維持不變。

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